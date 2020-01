De Denisa Macovei,

Deși Lora a făcut tot posibilul să-i salveze viața mamei sale grav bolnave, din păcate, corpul acesteia a cedat. Devastată de durere, Lora își adună puterile pentru a duce mai departe moștenirea lăsată de mama ei, fostă farmacistă: o agendă cu tot felul de rețete, pe care artista le utilizează în noua sa afacere cu produse de înfrumusețare.

“Mama avea un laborator unde îți prepara repede ce aveai nevoie. Doar îi spuneai ce problemă ai, se uita la tine și-ți dădea ceva pentru piele. Din rețetele ei am luat ingrendiente pe care le-am folosit în creme. Eu sunt cotă parte din mama mea și invers”, ne-a declarat Lora în urmă cu câteva luni, la evenimentul de lansare a primei sale creme de față, unde mama ei nu a putut veni.

Chiar dacă nu era “fata mamei”, Lora îi va mulțumi toată viața mamei sale pentru faptul că nu a cocoloșit-o, încurajând-o să-și dezvolte firea independentă. Trăsătură grație căreia artista a reușit să reziste obstacolelor când s-a mutat la București. “Mama mă simțea și venea ea spre mine când era cazul, dar întotdeauna m-a crescut mai altfel puțin. Nu am fost niciodată genul de copil «la fusta mamei» și am avut o perioadă în care am condamnat puțin atitudinea ei. Am crezut că e prea rece, dar, într-un fel, în domeniul în care activez, mi-a prins bine. Când am venit în București eram sensibilă, prea sufletistă, prea credulă, mi-a fost greu, dar nu am vrut să mă întorc cu coada între picioare la mama. Și chiar mi-a fost greu, crede-mă”, ne-a povestit Lora în urmă cu ceva vreme, pe când spera din totul sufletul că va reuși să o salveze pe mama ei și vor petrece mult timp împreună.

