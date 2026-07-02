În urmă cu mai bine de 20 de ani a înființat Fly Project, iar astăzi nu doar că reprezintă unul dintre cele mai longevive proiecte muzicale românești, ci este și o fabrică de hituri care continuă să electrizeze topurile muzicale, marile scene și inimile fanilor de pretutindeni.

Faima însă nu l-a schimbat pe Tudor Ionescu, artistul de la Fly Project continuând să fie orientat către muzică și impactul ei asupra publicului.

„Mă bucur că în acești 21 de ani niște oameni foarte mulți la număr s-au bucurat și se bucură în continuare de piesele Fly Project. Până la urmă eu nu vreau să mă prezint pe mine, nu sunt eu personajul principal din Fly Project. Cred că personajul principal din Fly Project sunt de departe doar piesele”, a spus cu modestie Tudor Ionescu.

Tudor Ionescu de la Fly ProjectIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Pentru artist contează starea de bine și emoția cu care publicul pleacă acasă după fiecare concert.

„Eu îmi doresc să participe toată lumea la concerte. Noi le zicem chermeze. Da, facem o mare petrecere, că sunt acolo 60 de oameni, 2.000 de oameni, 30.000 de oameni, nu contează… La noi, atâta timp cât omul acela pleacă de la concert și ajunge acasă și zice «Ce bine! Ce m-am bucurat! Ce frumos a fost», asta e tot ce contează pentru mine. Nu vreau să fiu ipocrit, să zic că banii nu sunt importanți, dar scopul principal nu este acesta”, a mai mărturisit Tudor Ionescu.

Muzica reprezintă și jobul și pasiunea sa. Chiar și așa, a simțit mereu o presiune când vine vorba despre a-și menține vizibilitatea pe piața muzicală: „Nu poți să ai o piesă și aia e. Am vrut de fiecare dată să fac mai bine, să mai vin cu o piesă puțin altfel, să-i mai fac ceva… Am avut chestia asta de a munci încontinuu și am chestia asta de a munci încontinuu”!

Într-o industrie care se schimbă cu repeziciune, imprevizibilul a devenit o constantă. Piesele dictează trenduri, iar creativitatea umană și inteligența artificială ajung uneori să se intersecteze. „Cumva cineva trebuie să reglementeze niște lucruri”, e de părere artistul.

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