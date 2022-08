Un film despre femeile dintr-o închisoare din Odesa câștigă trofeul festivalului Anonimul 2022, din Delta Dunării

Festivalul, aflat la cea de-a 19-a ediție, a avut loc în perioada 8 – 14 august, în Sfântu Gheorghe, din Delta Dunării.

Lungmetrajul câștigător spune o povestea bazată pe realitate, a mamelor dintr-o închisoare pentru femei din Odesa (Ucraina). Filmul redă poveștile din viața reală a femeilor încarcerate în Instituția de corecție Odesa Numărul 74, una dintre cele două închisori din Ucraina unde femeile însărcinate își pot ispăși pedeapsa împreună cu copiii. Dar asta până când copiii împlinesc 3 ani. După această vârstă copiii deținutelor sunt trimiși în orfleinate.

Lungmetrajul a câștigat, la Festivalul de la Veneția 2021, premiul secțiunii Orizzonti pentru cel mai bun scenariu și a fost inclus în competiția Zabaltegi-Tabakalera a Festivalului de la San Sebastián.

Cinci lungmetraje de ficțiune și documentare au concurat anul acesta pentru marele trofeu al celei de-a 19-a ediții a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul, care s-a încheiat în această seară, la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării.

Filmele care au ajuns în competiția finală pentru trofeul Anonimul sunt „107 Mothers” (Slovacia, Cehia, Ucraina), regizat de Peter Kerekes, „Im So Sorry” (China), de Zhao Liang, „Mighty Flash” (Spania), de Ainhoa Rodríguez, „Talking About the Weather” (Germania), de Annika Pinske, și „Zuhal” (Turcia), de Nazlı Elif Durlu. Selecția competiției de lungmetraje a fost realizată de Ludmila Cvikova.

Filme din Ucraina

Din filmele proiectate anul acesta pe ecranul din campingul Festivalului Anonimul au făcut parte și trei lungmetraje ucrainene, încadrate în programul „Focus Ukraine”, și anume: „Mariupolis 2” (regia Mantas Kvedaravičius, Lituania-Franța-Germania), „Butterfly Vision” (regia Maksym Nakonechnyi) și „Bad Roads” (regia Natalya Vorozhbit).

Scurtmetrajele câștigătoare

Cel mai bun scurtmetraj românesc a fost ales „Fragmentări”, de Miruna Minculescu. Filmul a primit un premiu în valoare de 1.000 de euro.

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj străin, tot în valoare de 1.000 de euro, a revenit filmului „Fantasma Neon” (Brazilia), de Leonardo Martinelli.

„Aurică, viață de câine”, regizat de Mihai Dragolea, este scurtmetrajul căruia Fundația Anonimul i-a acordat Premiul „Ovidiu Bose Paștină”, în valoare de 1.000 de euro.

Competiția de scurtmetraje românești a cuprins 12 titluri, iar cea de scurtmetraje internaționale, 10 titluri. Selecția pentru ambele a fost realizată de criticul de film Ionuț Mareș.

