Nu doar pentru că Smiley va urca pe scenă, dar și pentru că festivalul are tot felul de activități dedicate familiilor a făcut-o pe Gina Pistol să blocheze tot weekendul. „Mă duc la concert. Atunci când îmi permite timpul, că fiica mea este în vacanță, și unde pot o iau și pe ea. Îmi e dor așa să mai petrec și eu timp cu bărbatul meu. El are și filmări, are și concerte. Când putem petrecem mai mult timp împreună”, a declarat Gina Pistol în exclusivitate pentru Libertatea.

Cu atât mai mult cu cât, fiind un festival plin de copii este locul ideal pentru Josephine pentru a petrece ultimele zile de vacanță, înainte de reînceperea grădiniței. „Este fan Smiley, dar are niște gusturi muzicale atât de diverse. Ba ascultă muzică lăutărească. Când mai fredonez eu prin casă vine la mine și îmi zice că vrea să asculte melodia aia. Dar se mai întoarce ea la Ceaikovski, iar la Smiley, la Depeche Mode. Îi place muzica și se pare că are și o ureche muzicală foarte fină. De fapt îi place să danseze foarte mult și felul în care dansează ne arată că simte muzica. E simpatică rău fiica mea”, a mai completat prezentatoarea emisiunii „Masterchef”.

Smiley urcă pe scenă la Big Little Festival

Fiind singurul festival din Europa de Est dedicat exclusiv conexiunii dintre părinți și copii, Smiley vrea să ajungă în toate cele trei zile dedicate evenimentului, nu doar în seara în care va urca pe scenă. „În weekend sunt la Big Little Festival. Este a doua ediție. Practic asta este ediția oficială pentru că prima a fost la Râșnov și a fost ediția noastră de încercare. Anul acesta este mult mai mare festivalul, este mult mai complex din punct de vedere al lucrurilor care se întâmplă în timpul festivalului pentru toată lumea. El nu este de fapt un festival clasic, cum sunt celelalte festivaluri de muzică. El este un festival care își propune să dea ocazia părinților și copiilor să se joace împreună trei zile încontinuu. Sunt o grămadă de activități pentru toate gusturile, pentru toate opțiunile și pe final este și un concert. Adică festivalul este mai mult pentru joacă”, a povestit Smiley în exclusivitate pentru Libertatea.

Cu toate că este organizat de casa lui de producție, artistul recunoaște că tot ce înseamnă logistică îi revine fratelui său. „Nu mă pot implica în organizarea propriu-zisă. Nu mă ocup de asta. Eu am finanțat povestea. Eu cu HaHaHa Production evident. Fratele meu este mai mult implicat în organizare și mi s-a părut o idee foarte bună, mai ales că am și eu acum o familie, și sunt o grămadă de familii care nu prea au unde să se ducă cu copiii. Cred că este o chestie foarte mișto, căci festivalul își propune să promoveze legătura dintre părinți și copii. Anul acesta este deja mai mare și probabil că la anul va fi și mai mare. Avem o grămadă de idei despre cum să-l dezvoltăm pe viitor. Dacă oamenii vin înseamnă că facem ceva mișto”.

Fiica Ginei Pistol și a lui Smiley este o artistă în devenire

La cei 4 ani, Josephine dă semne că vrea să calce pe urmele părinților. Chiar dacă Gina Pistol nu a făcut o carieră în muzică, de-a lungul timpului a demonstrat, în diferite situații, că are o voce superbă. Micuța nu doar că fredonează melodiile tatălui ei, dar deja a început să organizeze adevărate spectacole la ei acasă.

„Josephine și-a făcut scenă la noi acasă. Performează aproape în fiecare zi: cu schimbări de ținute, cu schimbări de muzică, de dansuri, face acrobații, cântă, face o grămadă de lucruri. E fan Smiley. Știe toate piesele mele. Le știe și pe alea pe care nu le lansez. De câte ori intrăm în mașină îmi spune să pun niște muzică. O întreb ce muzică vrea că ea are oricum un playlist al ei, unde salvăm toate piesele care vedem că-i plac. Câteodată îmi spune să pun spotify-ul ei sau muzica lui tati. Am avut drumuri în care am ascultat muzica lui tati patru ore încontinuu. Nu ascultă deloc muzică pentru copii. Sunt foarte bucuros. Nu știu de ce nu ascultă. Nu s-a lipit de ea, căci noi i-am pus îți dai seama. A mai auzit pe la grădiniță, dar nu. Cu «baby shark» a avut o fază, când am fost într-o vacanță și a cântat vreo săptămână așa, după care pa. Ascultă muzică foarte diversă. Ascultă multă muzică clasică. Am ascultat la Ceaikovski de mi-a ieșit pe nas”, a mai completat Smiley pentru Libertatea.

