Jon Ossoff, senator de Georgia și posibil candidat la președinția SUA

Jon Ossoff, cel mai tânăr senator al SUA, în vârstă de 39 de ani, este sub lupa politică, fiind singurul reprezentant democrat care își apără poziția într-un stat câștigat de Donald Trump în 2024. Georgia, un stat indecis, joacă un rol crucial pentru păstrarea majorității democrate în Senat.

Jon Ossoff își apără poziția într-un stat câștigat de Donald Trump în 2024, Foto: Profimedia

Conform T-Online, Ossoff este considerat un orator talentat, dar fără un profil politic bine conturat, ceea ce îl face o figură interesantă în rândul democraților. El conduce în sondaje în fața contracandidatului republican, Mike Collins. În plus, Ossoff este al doilea favorit pe platformele de pariuri pentru a deveni candidat la președinția SUA din partea democraților în 2028, după guvernatorul Californiei, Gavin Newsom.

Mandatul lui Susan Collins, veterana din Maine, esențial pentru menținerea majorității republicane în Senat

Susan Collins, senator republican din Maine din 1997, se confruntă din nou cu o luptă strânsă pentru păstrarea locului său. După ce contracandidatul democrat Graham Platner s-a retras din cursă în iulie 2026 din cauza unor acuzații de agresiune sexuală, Troy Jackson a fost desemnat să-l înlocuiască.

Jackson, un politician cu o experiență îndelungată în Maine, încearcă să obțină sprijinul unui stat care a votat pentru Kamala Harris în alegerile prezidențiale din 2024. Cu toate acestea, Collins, cunoscută pentru pozițiile sale moderate și pentru distanțarea de Trump, rămâne o favorită în rândul alegătorilor indeciși. Potrivit analizei T-Online, un nou mandat al lui Collins ar fi esențial pentru menținerea majorității republicane în Senat.

Josh Shapiro, guvernatorul Pennsylvaniei. De ce acest stat este un teren de luptă cheie?

Josh Shapiro, Foto: Ricky Fitchett/ZUMA Press Wire

În Pennsylvania, guvernatorul democrat Josh Shapiro, în vârstă de 53 de ani, încearcă să obțină un nou mandat. Statul este un teren de luptă cheie, mai ales după ce republicanii au dominat alegerile prezidențiale din 2024 aici.

Shapiro, care a fost considerat un potențial vicepreședinte pentru Kamala Harris în 2024, este văzut acum ca un posibil candidat la președinție în 2028. O victorie în acest stat ar putea fi un semn al schimbării în favoarea democraților în rândul alegătorilor indeciși.

Vivek Ramaswamy, candidatul republican din Ohio, un apropiat al lui Trump

Vivek Ramaswamy, un om de afaceri de 40 de ani, încearcă să devină guvernatorul statului Ohio, un bastion recent al republicanilor. După ce a renunțat la cursa pentru nominalizarea republicană la președinție în 2024, Ramaswamy și-a îndreptat atenția asupra poziției din Ohio, fiind susținut puternic de Donald Trump.

Trump i-a oferit, de altfel, „sprijinul său deplin și total”. Cu toate acestea, Amy Acton, contracandidata sa democrată, conduce în sondaje. O eventuală înfrângere a lui Ramaswamy ar reprezenta o lovitură serioasă pentru tabăra Trump.

James Talarico, candidatul democrat care vrea să rupă tradiția din Texas

James Talarico, un tânăr politician democrat de 37 de ani, încearcă să spargă tradiția conservatoare a Texasului. Însărcinat în prezent în Camera Reprezentanților statului, Talarico vizează acum un loc în Senat, provocându-l pe Ken Paxton, actualul procuror general susținut de Donald Trump.

James Talarico. Foto: Profimedia

Paxton a fost implicat în mai multe scandaluri de corupție, ceea ce oferă democraților o rază de speranță. „Nationalismul creștin nu are ce căuta în politică”, a declarat Talarico, încercând să atragă și moderatul electorat republican. Dacă va reuși, Talarico ar deveni primul senator democrat din Texas în ultimele trei decenii.

„Nationalismul creștin nu are ce căuta în politică”, a declarat Talarico, încercând să atragă și moderatul electorat republican. Dacă va reuși, Talarico ar deveni primul senator democrat din Texas în ultimele trei decenii.

Baza electorală a lui Trump se destramă rapid

Partidul Republican al lui Donald Trump se confruntă cu un declin vizibil și o suită de înfrângeri electorale usturătoare chiar în propriile bastioane tradiționale, culminând cu alegerile speciale din februarie 2026 din Districtul 9 al Senatului din Texas, unde democratul Taylor Rehmet a obținut o victorie zdrobitoare într-o zonă controlată istoric de conservatori.

Acest eșec major din Texas – un stat privit ca un barometru politic esențial – vine în completarea altor pierderi recente din Virginia, New Jersey și Pennsylvania, demonstrând că nici resursele masive, nici susținerea directă a lui Trump nu mai reușesc să mobilizeze electoratul.

Adăugăm că Zohran Mamdani, un musulman de origine indiană și una dintre vocile progresiste ale Partidului Democrat, a câștigat alegerile pentru Primăria New Yorkului.

Înfrângerile repetate pun sub semnul întrebării autoritatea fostului președinte, a cărui cota de popularitate a scăzut sub 45%, în timp ce stilul său polarizant și nemulțumirile legate de economie îndepărtează tot mai mult alegătorii moderați.

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