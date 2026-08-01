Echipa gazdă a deschis scorul încă din secunda 41 prin Steven Nsimba, care a realizat dubla în minutul 18. În repriza secundă, oltenii și-au majorat avantajul prin golurile marcate de Ștefan Baiaram, în minutul 48, și Simon Elisor, în minutul 64, potrivit GSP.ro.

Victoria vine după o serie negativă de trei meciuri fără succes pentru formația din Bănie, care fusese eliminată din preliminariile Ligii Campionilor și învinsă clar de Dinamo în runda precedentă.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova acumulează 6 puncte în clasamentul Superligii, în timp ce Petrolul Ploiești rămâne cu 3 puncte.

Pentru echipa antrenată de Coelho urmează manșa tur din al treilea tur preliminar al Europa League, programată joi, 6 august, în deplasare contra finlandezilor de la KuPS.

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