Președintele Statelor Unite, Donald Trump, amenință Uniunea Europeană cu tarife vamale foarte mari, dacă Bruxelles-ul va permite Canadei să devină membru asociat al blocului comunitar. Propunerea a fost lansată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul în care Canada încearcă să își consolideze relațiile economice și strategice cu Europa, conform Politico.

Donald Trump amenință Europa cu tarife uriașe

Donald Trump a reacționat după ce Ursula von der Leyen a propus Canadei să devină primul membru asociat al Uniunii Europene.

Președintele american a sugerat că Washington-ul ar putea considera această apropiere dintre Canada și UE un act ostil și a amenințat cu noi măsuri comerciale împotriva Europei.

Trump a calificat ideea drept „ridicolă” și a criticat relația comercială dintre Statele Unite și Canada.

„Canada a fost un partener comercial teribil”, a spus președintele SUA.

„Dacă voi considera că este un act ostil, voi impune tarife vamale foarte severe sau voi înceta comerțul cu Europa pentru multe lucruri”, a declarat Donald Trump.

Președintele american a lăsat însă deschisă posibilitatea ca Statele Unite să nu reacționeze dacă intenția Europei este una pe care Washingtonul o consideră pozitivă.

„Dacă este o intenție bună, este în regulă. Dacă este o intenție rea, vom impune tarife foarte mari Europei.”

Trump a sugerat, de asemenea, că Statele Unite ar putea limita comerțul cu Europa în anumite domenii.

Ursula von der Leyen „deschide ușa” pentru Canada

Propunerea privind Canada a fost făcută de Ursula von der Leyen în timpul discursului său despre starea Uniunii Europene, susținut la Parlamentul European de la Strasbourg.

Von der Leyen își dorește colaborarea cu Mark Carney „pentru a deschide ușa pentru Canada ca să devină primul membru asociat al UE”.

După ce l-a îmbrățișat pe prim-ministrul canadian în aplauzele celor prezenți, miercuri, în Parlamentul European, ea i-a transmis un mesaj direct lui Donald Trump: „Acesta nu este un parteneriat împotriva nimănui altcuiva, ci pentru puterea noastră comună”.

„Împărtășim același ocean, același set de valori, aceeași viziune asupra lumii. Și acum vom construi și viitorul nostru comun - vă mulțumesc că sunteți aici”, a spus Ursula von der Leyen, adresându-se lui Mark Carney, miercuri.

Președinta Comisiei Europene a spus că dorește să deschidă calea pentru un nou tip de relație între Bruxelles și Ottawa.

„Aș dori să colaborez cu dumneavoastră pentru a deschide calea către Canada, care ar putea deveni primul membru asociat al UE”, a spus președinta CE, în discursul din Parlamentul European.

Ideea vine în contextul în care Uniunea Europeană și Canada încearcă să își consolideze cooperarea în domenii precum comerțul, tehnologia, energia și apărarea.

Statutul de „membru asociat” nu există în prezent în tratatele UE, astfel că o eventuală astfel de relație ar necesita negocieri și acordul statelor membre.

Inițiativa europeană apare pe fondul deteriorării relațiilor comerciale dintre Canada și Statele Unite.

Premierul canadian Mark Carney a pledat pentru o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană și pentru diversificarea relațiilor comerciale ale Canadei.