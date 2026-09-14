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În 1959, SUA au construit un „oraș sub gheață” în Groenlanda. 65 de ani mai târziu, NASA a văzut tunelurile bazei secrete la 30 de metri adâncime

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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În 1959, SUA au construit un „oraș sub gheață” în Groenlanda. 65 de ani mai târziu, NASA a văzut tunelurile bazei secrete la 30 de metri adâncime. Sursă foto: Getty Images
În 1959, SUA au construit un „oraș sub gheață” în Groenlanda. 65 de ani mai târziu, NASA a văzut tunelurile bazei secrete la 30 de metri adâncime. Sursă foto: Getty Images
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Sub gheața Groenlandei se află de peste șase decenii un adevărat „oraș” construit de armata americană în timpul Războiului Rece. Camp Century avea tuneluri, spații de locuit și propriul reactor nuclear, iar în 2024 radarul NASA a surprins structurile bazei la cel puțin 30 de metri sub suprafață, scrie Blic, parte a Grupului Ringier.

Cuprins:

NASA căuta fundul gheții și a dat peste „orașul” american

Sub întinderea albă a Groenlandei se ascunde de peste șase decenii un adevărat „oraș” construit de armata americană în timpul Războiului Rece. Camp Century avea tuneluri, dormitoare, laboratoare și chiar propriul reactor nuclear, iar în spatele proiectului se afla și un plan secret al SUA de a testa dacă rachete balistice puteau fi ascunse sub calota glaciară.

În aprilie 2024, la 65 de ani după începerea construcției bazei, cercetătorii zburau cu un avion Gulfstream III la aproximativ 240 de kilometri est de Pituffik Space Base și testau UAVSAR, un sistem radar capabil să pătrundă prin straturile de gheață. Scopul era studierea grosimii calotei și a reliefului ascuns sub ea, informații importante pentru estimarea modului în care Groenlanda va reacționa la încălzirea climei. Apoi, pe imaginile radar au apărut structuri artificiale.

Imagine radar realizată de NASA în 2024 deasupra Groenlandei. Sub gheață apar structurile Camp Century, baza militară americană construită în 1959 și abandonată în 1967. Sursă foto: NASA Earth Observatory
Imagine radar realizată de NASA în 2024 deasupra Groenlandei. Sub gheață apar structurile Camp Century, baza militară americană construită în 1959 și abandonată în 1967. Sursă foto: NASA Earth Observatory

„Căutam fundul gheții și, dintr-odată, apare Camp Century”, a povestit Alex Gardner, cercetător al NASA. Echipa nici măcar nu și-a dat seama imediat ce vedea.

Camp Century mai fusese detectat în trecut cu radare capabile să pătrundă prin gheață. De data aceasta însă, instrumentul NASA a oferit o imagine mult mai complexă și structurile individuale ale fostului „oraș secret” au putut fi văzute într-un mod în care nu mai fuseseră observate până atunci. Forma lor corespunde planurilor istorice ale bazei.

Americanii au început să construiască baza în 1959

Camp Century a fost ridicat de U.S. Army Corps of Engineers în 1959, în nord-vestul Groenlandei. Nu era o bază clasică, construită la suprafață. Militarii au săpat tranșee uriașe în stratul de zăpadă și gheață, le-au acoperit cu arcade metalice, apoi le-au îngropat din nou. În interiorul acestor culoare au fost amplasate clădiri și instalații.

Imagini de arhivă cu Camp Century, GroenlandaVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Documentele istorice ale armatei americane arată că baza avea 21 de tranșee acoperite, iar artera principală, numită „Main Street”, avea aproape 366 de metri lungime și era suficient de mare pentru ca vehiculele militare să intre în interior. Camp Century ocupa o suprafață de aproximativ 55 de hectare și găzduia, în funcție de perioadă, între 85 și 200 de militari. A fost ocupat permanent până în 1964, apoi a funcționat sezonier încă trei ani.

Un mic oraș ascuns în calota Groenlandei

Viața sub gheață trebuia să semene cât mai mult cu cea dintr-o bază normală. Complexul cuprindea spații de cazare, bucătărie, laboratoare, depozite și alte facilități necesare militarilor și cercetătorilor care petreceau luni întregi în izolarea arctică. Armata folosea Camp Century și pentru cercetări glaciologice și climatice.

De aici a fost extras inclusiv primul nucleu de gheață care a ajuns până la roca de sub calota Groenlandei, iar unele dintre datele obținute atunci continuă să fie folosite de cercetători. Dar baza avea și o caracteristică spectaculoasă pentru începutul anilor '60, și anume propria centrală nucleară. Energia era furnizată de PM-2A, un reactor nuclear portabil creat pentru utilizarea în avanposturi militare izolate. Reactorul a devenit operațional în 1960 și furniza electricitate și căldură bazei. Armata americană îl descrie drept unul dintre proiectele sale experimentale de centrale nucleare portabile. PM-2A nu a rămas însă îngropat sub Groenlanda. După câțiva ani, reactorul a fost oprit, demontat și scos din Camp Century, confirmă U.S. Army Corps of Engineers.

În spatele bazei exista Project Iceworm

Camp Century era prezentat drept o bază militară de cercetare și un experiment pentru construirea și funcționarea instalațiilor sub gheață. Dar americanii analizau și o utilizare mult mai sensibilă. Planul secret purta numele Project Iceworm și urmărea să afle dacă sub calota Groenlandei putea fi construită o rețea enormă în care să fie ascunse și mutate rachete nucleare.

Chiar o publicație oficială a armatei americane descrie Camp Century drept un proiect care s-a dovedit ulterior a fi legat de Project Iceworm, un plan secret privind amplasarea unor poziții pentru rachete nucleare sub gheața Groenlandei. Un studiu științific arhivat de NASA confirmă că la Camp Century armata americană a cercetat fezabilitatea amplasării rachetelor balistice în interiorul calotei glaciare. Rachetele nu au fost însă desfășurate acolo. Project Iceworm nu a devenit niciodată operațional.

Gheața a distrus planul americanilor

Pe hârtie, ideea părea spectaculoasă: o infrastructură militară uriașă, ascunsă sub zeci de metri de gheață și greu de detectat. Problema era că ghețarul nu stă pe loc. Calota Groenlandei se deplasează și se deformează permanent. Tunelurile Camp Century au început să fie împinse și strivite încet de masa de gheață.

Costurile de întreținere au crescut, iar ideea că o rețea vastă de tuneluri ar putea rămâne stabilă suficient de mult pentru a găzdui un sistem strategic de rachete s-a dovedit nepractică. Armata a renunțat în cele din urmă la proiect. Camp Century a fost abandonat în 1967, după numai opt ani de la începerea construcției.

Americanii au presupus că baza va rămâne îngropată pentru totdeauna

Când militarii au plecat, ipoteza era că în acea zonă a Groenlandei cade suficientă zăpadă încât baza abandonată și ceea ce rămăsese în urma ei să fie îngropate pentru totdeauna. Și, într-adevăr, an după an, noi straturi de omât și gheață s-au depus peste Camp Century. Structurile solide ale bazei se află astăzi la cel puțin 30 de metri sub suprafața actuală a calotei, potrivit NASA.

Măsurători radar realizate în cadrul programului danezo-groenlandez de monitorizare au găsit cea mai mare parte a fostei rețele de tuneluri chiar mai jos, la adâncimi de aproximativ 45-55 de metri. Radarul a identificat toate tunelurile reprezentate pe planurile finale ale Camp Century. Zona principală a complexului are aproximativ 500 pe 500 de metri.

Sub gheață au rămas însă și deșeuri

Reactorul nuclear a fost demontat și îndepărtat, dar baza nu a fost curățată complet. La Camp Century au rămas diverse materiale și deșeuri rezultate din funcționarea complexului. Un studiu publicat în Geophysical Research Letters arată că în zonă au fost abandonate deșeuri fizice, chimice, biologice și radiologice. La momentul închiderii bazei, acestea erau considerate practic izolate definitiv de acumularea continuă de zăpadă.

Schimbările climatice au ridicat însă întrebarea ce se întâmplă dacă gheața începe, pe termen lung, să dispară și unele dintre aceste materiale să fie din nou puse în mișcare. Asta nu înseamnă că deșeurile urmează să iasă la suprafață acum. Din 2017, Danemarca și Groenlanda au un program special de monitorizare a Camp Century, coordonat de Geological Survey of Denmark and Greenland. Cercetătorii urmăresc temperatura, acumularea și topirea gheții și adâncimea la care se află materialele abandonate.

Astăzi, la suprafață, aproape nimic nu trădează ceea ce se află sub zecile de metri de zăpadă și gheață, dar urmele unuia dintre cele mai neobișnuite proiecte militare ale Războiului Rece, un oraș construit într-o calotă glaciară, alimentat pentru o perioadă de un reactor nuclear și folosit pentru a testa dacă infrastructura strategică americană putea fi ascunsă în Groenlanda sunt încă acolo.

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Tags: SUA (Statele Unite ale Americii) Groenlanda NASA - Administrația Națională Aeronautică și Spațială
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