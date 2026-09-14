PRO TV a făcut un anunț important în prima parte a lunii septembrie: Nadia Comăneci a semnat cu postul din Pache Protopopescu și va face parte din juriul emisiunii „Românii au talent”.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu! Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este «Românii au talent».

Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a spus Nadia Comăneci după ce a semnat cu PRO TV.

Inițial cei de la PRO TV nu au dorit să dezvăluie pe cine va înlocui Nadia Comăneci, însă până la urmă s-a aflat că fosta mare gimnastă ocupă acum scaunul lăsat liber de Carmen Tănase.

„Ei sunt noul juriu «Românii au talent»! Tu ești gata să le arăți ce poți? Înscrie-te la casting pentru sezonul 17. Hai să te cunoaștem și să-ți descoperim talentul”, au scris cei de la PRO TV pe Instagram, în dreptul unei fotografii în care apar Mihai Bobonete, Andra Măruță, Nadia Comăneci și Andi Moisescu.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, apariția Nadiei Comăneci în juriul de la „Românii au talent” nu este doar o lovitură de imagine pentru PRO TV, ci este și un tun financiar pe care îl dă fosta gimnastă. Mai exact, ea ar avea un salariu de 300.000 de euro pe sezon la postul din Pache Protopopescu.