Fanii serialelor românești au un motiv de bucurie. O nouă producție are premiera în această seară. Pro TV a programat serialul Fără urmă la aceeași oră cu Asia Express - Drumul Mătăsii.

În această seară, de la ora 20:30, Fără Urmă începe la PRO TV și pe VOYO, cu un prim episod în care trecutul revine într-un mod neașteptat. În distribuție îi regăsim pe: Aylin Cadîr, Alex Calangiu, Mihai Constantin, Daniela Nane, Adela Popescu, Șerban Gomoi, Tiberius Zavelea.

În spatele vieții liniștite pe care Barbu și-a construit-o se ascund secrete gata să schimbe totul, iar lumea idilică în care trăiește alături de soția sa și fiul lor va începe să se destrame. Familia Scarlat, una dintre cele mai influente din România și strâns legată de trecutul întunecat al lui Barbu, revine în viața acestuia hotărâtă să-i ceară socoteală pentru greșelile comise. În această seară, iubirea, suferința și sacrificiul vor atinge cote maxime, iar trecutul va demonstra că nu poate fi îngropat pentru totdeauna.

Povestea va începe cu un gest simplu, făcut din dragoste, prin care Barbu își va dori să o surprindă pe soția lui, Mara, la aniversarea lor: „Voiam un inel pentru Mara. Acum șapte ani când ne-am luat am fost pe viteză. Am și băgat tot ce-aveam în fermă, n-am avut nici verighete! Adică am avut, dar de tinichea, să aibă ce să ne pună popa pe degete. Într-o lună de zile s-au înnegrit. Am tot zis că o să ne luăm altele de aur, dar nu le-a venit niciodată rândul. Azi se fac șapte ani de când ne-am luat și am zis să iau un inel pentru Mara. Să-i fac surpriză”.

Soția lui va fi măgulită de cadou și îi va mărturisi emoționată: „De șapte ani încoace tot aștept să văd care-i beleaua cu tine. N-ai cum să fii așa de bun! Tot aștept ca într-o zi să văd partea ta rea. Toți avem o parte rea, nu? Tu n-ai, ești bun tot. Cât noroc să am?”.

Însă ceea ce trebuia să fie un simplu gest de iubire se va transforma, în doar câteva clipe, într-o luptă pentru supraviețuire. Prins în mijlocul unui jaf în magazinul de bijuterii, Barbu reușește să îi imobilizeze pe atacatori, iar intervenția sa spectaculoasă atrage imediat atenția presei. Mediatizarea intensă a cazului va avea însă o consecință neașteptată: familia Scarlat află că bărbatul pe care îl credea dispărut este, de fapt, în viață. „Cetățean de onoare al orașului... E pe toate știrile. Îți dau oameni cu tine să te duci după el. În maximum două zile vreau să-l am în față”, îi va ordona Scarlat, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, ginerelui său.