Ellen DeGeneres și Portia de Rossi au început o nouă viață în Cotswolds, Anglia, departe de lumina reflectoarelor. Potrivit People.com, cuplul s-a mutat în noiembrie anul trecut și se bucură de un stil de viață mai simplu în pitorescul sat englezesc. O sursă locală a declarat pentru sursa citată: „Vin regulat, sunt foarte relaxate și foarte politicoase. Vin cu câinii lor, uneori singure și alteori cu alți oameni”.

Localnicii par să respecte intimitatea cuplului, deși știu cine este Ellen DeGeneres.

Viața în satul englezesc

Deși mutarea lor a făcut valuri, localnicii par să le respecte intimitatea. „Ellen este atât de drăguță și foarte cu picioarele pe pământ”, adaugă sursa. „Este un sat mic, așa că bineînțeles că toată lumea bârfește, dar nu am auzit niciun lucru rău”.

O altă sursă locală confirmă discreția cuplului: „Au fost la pubul nostru timp de aproximativ o oră sau așa anul trecut și au fost discrete. Au băut ceva și au plecat, fără agitație.”

În august, Ellen a oferit o privire în noua lor viață la țară, postând un videoclip cu Portia călărind prin satul englezesc. „Portia își trăiește visul călărind calul prin satul englezesc,” a scris ea.

Decizia de a se muta

Într-un interviu cu Richard Bacon, Ellen a dezvăluit că rezultatul alegerilor prezidențiale din 2024 a jucat un rol în decizia lor de a se muta. „Ne-am mutat aici în noiembrie, ceea ce nu a fost momentul ideal, dar am văzut zăpadă pentru prima dată în viața mea,” a spus ea, adăugând că iubesc viața în Anglia.

Deși cuplul s-a bucurat de viața în Cotswolds, recent a decis să-și vândă proprietatea pentru 30 de milioane de dolari. Motivul? Au nevoie de mai mult spațiu pentru animalele lor. Ellen a explicat pentru The Wall Street Journal: „Când am decis să trăim aici permanent, am știut că Portia nu putea trăi fără caii ei. Aveam nevoie de o casă care să aibă facilități pentru cai și pășuni pentru ei.” Agentul imobiliar Andrew Barnes a confirmat că cele două s-au mutat într-o casă mai mare și mai modernă în zonă pentru a acomoda animalele lui Portia.

O viață simplă și liniștită

Deși sunt celebrități recunoscute la nivel mondial, Ellen și Portia par să se fi adaptat perfect la viața liniștită din satul englezesc. Localnicii îi tratează ca pe niște vecini obișnuiți, respectându-le intimitatea și apreciind atitudinea lor prietenoasă și discretă. Cuplul se bucură de plimbări cu câinii, călărie și alte activități simple ale vieții la țară.

Ellen a menționat că au și găini, iar pentru o scurtă perioadă au avut și oi. Mutarea în Anglia pare să fi fost o decizie inspirată pentru Ellen și Portia. Departe de presiunea Hollywood-ului și de agitația vieții publice din SUA, ele au găsit liniștea și simplitatea pe care și le doreau. Deși s-au mutat într-o țară nouă, cuplul pare să se fi integrat perfect în comunitatea locală. Atitudinea lor prietenoasă și respectul pentru viața de sat le-au câștigat simpatia vecinilor.

În ciuda faimei lor, Ellen și Portia duc o viață discretă și liniștită în noul lor cămin din Cotswolds. Se bucură de frumusețea naturii engleze, de animalele lor și de simplitatea vieții la țară, departe de lumina reflectoarelor.

