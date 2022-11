Viața unui cunoscut libanez în România: ”Mi-a ascuns pașaportul, să mă vindec de dragoste și să rămân aici”. Din ce a făcut primii bani mulți

Unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România, Mohammad Murad a sosit în 1982 în România, trimis de tatăl său pentru a se ”vindeca” de o dragoste care nu erau pe placul părinților. Povestea multimilionarului libanez pare decupată din filme. Mai ales că fostului președinte al Federației Patronatelor din Turismul Românesc îi plac peliculele, cele romantice, recunoscând că lăcrimează după ele.

”Noaptea ne ascundeam în fiecare colț al casei”

Invitat ”La cină cu Ionela Năstase și Adi Hădean”, emisiunea de la Digi 24, Murad a oferit povestiri cu iz de confesiuni. Milionarul care, printre alte afaceri de succes, a introdus termenul ”șaorma” în lexicul românesc provine dintr-un sătuc din sudul Libanului, ultima comună aflată la graniță cu Israel. La o vârstă foarte fragedă a trăit traumele pe care le parcurg ucrainenii de la începutul anului.

”La 5 ani a trebuit să plecăm de acolo din cauza războiului, să mergem spre Beirut. În 1968, eram patru copii, cu un tată luptător, ambițios, și-o mamă responsabilă. La Beirut aveam un aragaz și cinci saltele în apartamentul dat de unchiul meu. În Liban a fost mai dur ca în Ucraina, a durat ani de zile. Războiul, indiferent de culoare și de principii, nu aduce nimic bun. Noaptea auzeam bombardamente, ne ascundeam în fiecare colț al casei. Trebuia să facem rost de mâncare, de apă, era teroare. Când mi se spune «Vezi, ai grijă!«», întreb: «La ce să am grijă? Eu am trăit multe altele mai rele»”.

A organizat o revoltă în fabrica tatălui lui

Mohammad Murad a dezvăluit și câteva detalii care l-au ajutat în viață, ajungând milionar în dolari în România în primul deceniu petrecut aici.

”Eu gătesc zilnic. Am învățat de la mama, eram nouă copii. Trebuia să ne îngrijim unul pe altul, aveam de ales: fie să spăl vasele, fie să-mi ajut mama să facă curat, așa că mi-am ales să ajung la bucătărie. Am ajuns la 17 ani în România, eram în căminul studențesc, eram responsabil să fac de mâncare. Am schimbat în România șapte orașe. M-a făcut să fiu mai responsabil, mai puternic.

Oricum, în Liban, am trăit momente mult mai grele. Mi-au rămas lecții de viață din copilărie, după ce-am emigrat. Eu la 9-10 ani am început să lucrez la mașina de cusut la fabrica de confecții a tatei. La 12 ani am câștigat un concurs la Beirut fiindcă am croit contracronometru o pereche de pantaloni. Și-acum știu să scurtez proprii pantaloni. În fabrica tatei, am organizat după 14 ani o revoltă pentru a mări salariile angajaților!”, a explicat Murad.

”La 17 ani am vrut să mă însor”

Mohammad Murad spune că a ajuns din întâmplare în România la 17 ani

Omul de afaceri nu renunță la originile sale libaneze, cu toate că a admis că nu mai este legat prea mult de locurile natale. A spus că este atașat de România, de unde n-ar pleca niciodată.

Povestea sosirii sale în România este dulce-amară: ”Am venit aici din întâmplare. La 17 ani am vrut să mă însor, m-am îndrăgostit, am dorit să plec de acasă. Și tata m-a trimis la fratele meu mai mare care era aici, ajuns în România, mi-a ascuns pașaportul și nu m-a mai lăsat să plec! Încet, încet, m-am acomodat, am studiat medicina”.

Milionar după un deceniu, dar tot a stat alți zece ani cu chirie

Fire întreprinzătoare, Murad a simțit imediat oportunitatea ivită la București. ”În martie 1982, aveam un prieten care avea video, astfel învățam limba română. După casete. Apoi, am făcut și eu afacere, puneam filme la video în apartamente. Ca mine au făcut mulți, acum sunt oameni de afaceri mari în România.

La 27 de ani, eram milionar în dolari, dar stăteam în chirie. Am mai stat încă zece ani în chirie! Trebuie să știi când și cum să-ți faci propria casă. Banii ăia pe care i-aș fi investit într-o casă, îi investeam în alte afaceri, ca să fac alte zece apartamente. La 13 ani, în plin război, tata mi-a luat o bicicletă, iar eu am închiriat-o ca să fac bani!”, a mărturisit omul de afaceri.

Carte biografică, scrie și poezii

Are principii simple. ”Oamenii care se cred prea deștepți, pierd, e o prostie, e primul pas spre eșec. Eu nu mă consider deștept, eu consider că nu sunt prost! Omul de succes trebuie să aibă cinci criterii de bază: să fie o persoană care consideră că banul e un mijloc, nu un scop, apoi să ajungă la nivelul de a spune ce gândește, nu ce trebuie, apoi să fie o persoană precum aceea care a fost când nu avea bani, apoi să fii o persoană ce are nevoie de puțin… Ultima: dacă ai copii, aceia să dea dovada educației primite de la tine. Nu există frică, există fricoși!”, a comentat Murad.

Și a dezvăluit alte două detalii intime: ”Curând va ieși o carte despre viața mea. Și scriu multe poezii, le scriu în limba română, mai nou. Îmi place să scriu poezii. Principalul meu defect este că sunt sentimental, nu e normal la vârsta mea să plâng la filme! Apoi, stau două zile și mă gândesc la filmul respectiv”.

