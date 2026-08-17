„Să ne trăiască toate Mariile! Să fie sănătoase și să ne bucurăm de viață împreună cu ele! P.S.: Astăzi, la primul turneu de golf”, a scris Victor Ponta pe celebra rețea de socializare, în dreptul imaginii cu el și Maria.

Poza s-a viralizat rapid în mediul online și a adunat peste 7.000 de like-uri, aproximativ 1.000 de comentarii și câteva zeci de distribuiri.

„Felicitări domnule Ponta pentru adopția și susținerea acestei fetițe! Sunt convinsă că i-ați schimbat destinul”, „Felicitări, Maria. Să ai succes în continuare, astfel ca părinții tăi să fie mândri de tine” și „Mult succes în continuare și vacanță plăcută” au fost doar câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat internauții în dreptul fotografiei.

În luna iunie, Victor Ponta a postat tot pe Facebook o fotografie în care apăreau Maria, fiica lui, și învățătoarea ei, la finalul anului școlar. „Azi am rezolvat cea mai importantă și frumoasă problemă! Mulțumim doamnei învățătoare Livia Negoescu! Mulțumesc, Școala Politehnica! Felicitări, Maria Ponta”, a scris fostul premier al României pe internet în urmă cu aproximativ două luni.

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Tot în luna iunie, Victor Ponta a postat pe rețelele de socializare și fotografii în care apar și ceilalți copii ai lui: Irina și Andrei. „Sunt doar un tată mândru de fiica sa, ca toți tații din lumea aceasta”, scria el atunci pe Facebook, după ce fiica biologică a lui și a Dacianei Sârbu termina liceul.

Pe lângă fotografia pe care a postat-o de Sfânta Maria alături de fiica lui, Victor Ponta a avut și un atac la guvernanții României, din cauza faptului că nu a fost invitat la Ziua Marinei.

„Anul acesta nu am fost invitat la Ziua Marinei. Domnul ministru USR Radu Miruță nu cred că vrea să fie prezente decât «focile» care nu văd nici dâmbul, nici tâmpul care a ajuns să confiște Armata și Marina! Mulțumesc Ambasadei Turciei și Forțelor Navale ale Turciei pentru invitația de a vedea, chiar de la bordul unei nave a aliaților și prietenilor noștri, Portul Constanța, aflat sub ocupație useristă! Le urez tuturor marinarilor români, turci și din toate națiunile aliate multă sănătate și succes”, a scris politicianul pe internet.

Ce a spus Victor Ponta despre divorț

După 19 ani de mariaj, Victor Ponta și Daciana Sârbu au dezvăluit în 2025 că au decis să divorțeze, iar fostul premier al României a vorbit la Antena Stars despre despărțire.

„Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. (n.r. – ce i s-a cerut și nu a putut oferi în fostul mariaj) E normal, până la urmă! Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a spus Victor Ponta în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

În luna septembrie a anului trecut, în cadrul aceleiași emisiuni, politicianul vorbea și despre copiii lui.

„Andrei a terminat facultatea în acest an. Fetele au rămas cu noi! Sunt fetele noastre, ne ocupăm de ele, le iubim. Din păcate, nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi, fie că lucram ca procuror, fie că după am intrat în politică. Călătoresc destul de mult, dar îi întreb mereu ce fac. Ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem și facem lucruri împreună.

Irina este acum cu școala, termină liceul și trebuie să meargă la facultate. Este agitată, dar noi suntem mai agitați decât ea! Maria descoperă lumea la 11 ani. Are foarte multe curiozități, mai puțin legate de mine și de Daciana. Sunt mai mult legate de viața ei! Nu e ușor cu fetele. Când o să fie cazul, o să mă judece! (n.r. – pentru divorț) Copiii pot să mă judece, dar deocamdată vreau să fie fericiți”, spunea Victor Ponta.

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