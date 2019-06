DJ Wanda va fi condusă la altar de medicul ei estetician

DJ Wanda și Florin Juravle au o relație specială

De ani buni, DJ Wanda și doctorul Florin Juravle nu mai au o relație doar strict profesională, ci au devenit ca o familie. Astfel că în momentul în care a decis să se căsătorească, primul lucru pe care l-a făcut Wanda a fost să-i ceară medicului să o însoțească la nuntă.

„Avem o relație extraordinară și nu era nimeni mai potrivit decât Doc să fie cavalerul meu de onoare și să mă ducă la altar. Doc este familia mea”, ne-a spus bruneta, completată imediat de prietenul ei bun.

„Obiceiurile sunt un pic mai diferite acolo, sunt un fel de naș, jumătate cavaler de onoare. Ne adaptăm datinilor londoneze așa încât să fie un fel de nuntă ca în filmele americane”, a spus și Florin Juravle.

Florin Juravle o va conduce pe brunetă la altar

Deși nunta va avea loc la Londra, undeva la jumătatea lunii august, nu vor lipsi și o parte dintre tradițiile românești.

„O să avem și tradiții românești, dar acum sper să nu jucăm găina. Eu sper să fie celălalt obicei, acela de a fura mireasa. Paula Chirilă, care este domnișoara mea de onoare, vrea să fure mireasa și să-i ceară răscumpărare lui Karl. Totul este pregătit. Bineînțeles că rochia mea de mireasă este excentrică, dar și tradiționalistă. Pot să spun că este o rochie albă, dar în schimb are alte elemente. O să am două rochii, dar una singură este de mireasă, cea de-a doua este după petrecere, după ceremonie. Iar domnișoarele de onoare și Doc care mă va duce la altar, totul trebuie să fie unitar așa că fiecare o să aibă câte ceva din ceea ce eu am ca și apariție de rochie de mireasă”, ne-a mai spus Wanda.

DJ Wanda și-a făcut mici retușuri estetice înainte de nuntă

„Retușuri” pe ultima sută de metri

Dat fiind faptul că mai este o lună și jumătate până la marele eveniment, DJ Wanda i-a cerut prietenului ei să-i facă mici „retușuri” pentru a arăta impecabil. Dat fiind faptul că nu recomandă tratamente și intervenții chirurgicale cu mai puțin de trei luni înainte de nuntă, Florin Juravle i-a făcut doar o mică corecție la nivelul feței.

„Acum am făcut mai multe lucruri decât de obicei ca să fie cât mai fresh, cât mai tânără, cât mai odihnită. Să reprezinte România cât mai frumos. Oricum toate aceste tratamente trebuie făcute cu destul de mult timp înainte, cu o săptămână-două, chiar și cu o lună este cam din scurt. Dacă vrei să arăți mai bine la nuntă, să pui ceva în plus, trebuie făcute cu cel puțin trei luni înainte. De ce? Pentru că sunt niște tratamente care au nevoie de un timp de refacere, sau botoxul să-și facă efectul, se pot face retușuri după, de aceea recomand ca cele care vor să-și facă o îmbunătățire să nu vină cu câteva zile înainte. Nu e ca la coafor sau la cosmetică. Toate intervențiile astea au nevoie de un timp în care să aibă efect. Trei luni, zic eu, este un termen relativ rezonabil”, ne-a recomandat medicul estetician. Astfel că retușurile pe care i le-a făcut brunetei or să se refacă înainte de nuntă.

„Tocmai ce ne-am întors de la cabinet și domnul doctor mi-a făcut niște reparații, adică am linia mandibulei foarte bine conturată, dar asta o să treacă foarte repede”, ne-a mai spus Wanda.

