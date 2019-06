Whatʼs Up a așteptat 7 ani ca să lanseze nu unul, ci trei albume de debut

Whats Up lucrează de 7 ani la albumul lui de debut

„Acum sunt gata-gata să termin albumul meu de debut și să-l lansez. Lucrez la el de 7 ani, este un video album. O repet întruna, pentru că așa e felul meu: vreau să creez așteptări. Anul ăsta chiar o să vină. A fost un drum foarte lung, dar am reușit. M-am lansat la 14 ani și la 21 am reușit să am primul hit. Acum, la 30, vreau să am primul album. Îmi place să dau timp lucrurilor și îmi place să evoluez. Tot ce am făcut am învățat singur, sunt autodidact și când nu ești cel mai școlit om, ești un om care caută în suflet și caută mult, e nevoie de timp. Ăsta e felul meu de a fi”, ne-a mărturisit Whatʼs Up, completând că deși a amânat atâția ani lansarea, „scheletul” este același de când a început să lucreze la el.

„Schița lui este cam aceeași de 7 ani. Vorbește despre «hai să fim mai atenți la prezent, să ne dăm seama de ce putem pierde dacă ne jucăm cu focul». De multe ori, în dragoste se întâmplă să rămâi și 10 ani marcat de o iubire și să nu o poți împărtăși și să nu poți trece mai departe. Cam despre asta e vorba în albumul meu”, spune interpretul.

Whats Up a compus piese pentru mulți artiști de la noi

«Obsesia mea este și va rămâne muzica»

Pentru a compensa faptul că și-a lăsat fanii să aștepte atâția ani, Whatʼs Up nu lansează unul, ci trei albume, total diferite, arătându-ne că în telefonul lui sunt sute de creații pe care le-a compus sau la care încă lucrează.

„Nu mai amân. Anul acesta trebuie să fie lansarea, pentru că am alte planuri pentru anul viitor. Nu vreau să dau din casă, dar realitatea este că lucrez la trei albume în paralel, trei direcții total diferite, iar toate albumele sunt undeva la 70% scrise. Lucrez foarte mult. Obsesia mea este și va rămâne muzica. Problema mea este că nu suport să dau drumul pieselor până nu simt eu că sunt gata și de asta, de multe ori, durează atât, dar idei, slavă Domnului, am multe”, a completat artistul.

