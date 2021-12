Zanni, câștigătorul „Survivor România”, mesaj controversat pe Instagram. „Niciun semn de recunoștință”

„Niciun semn de recunoștință n-am pentru oamenii care mă ajută, pentru că asta este sarcina sau treaba lor. Recunoștința adevărată de la mine este pentru oamenii care mă ajută pentru că ei cred în mine.

Ai încercat-o. Uneori, dar doar uneori, este greu să-ți dai seama dacă cei care te ajută, te ajută doar pentru că au și ei de câștigat din treaba asta sau te ajută pentru că sunt conștienți că ajutorul lor te ajută pe tine să devii cine ești cu adevărat”, a spus Zanni, pe contul lui de Instagram, citat de Wowbiz.

Zannidache a crescut la orfelinat

Zanni, câștigătorul „Survivor România”, a vorbit despre traumele din viața sa, la TV. O bună perioadă a stat la orfelinat, dar apoi a fost luat în plasament. Zanni își aduce aminte că femeia la care era în plasament i-a lăsat multe răni în suflet.

Protejatul lui Alex Velea susține că aceasta era o femeie strictă și că se certa cu el ca un adult, el fiind doar un copil la vremea respectivă. Mai mult, ea ar fi intervenit în toate prieteniile pe care câștigătorul de la „Survivor România” încerca să le lege.

„Au fost niște momente în care am crezut că femeia la care eram în plasament era parte dintr-o organizație. Am avut multe momente în care am crezut că o să mă dea afară, deși nu mă puteam descurca pe cont propriu. Era o femeie mai strictă, nu prea lăsa de la ea, trebuia să o înțeleg eu mai mult decât mă înțelegea ea pe mine.

Era mai nervoasă decât eram eu, copil fiind, se certa cu mine ca și cum aș fi fost un adult. Asta m-a marcat. Dar mai ales m-a durut faptul că îmi rupea toate relațiile de prietenie pe care le aveam cu fete, colegi.

La școală, părinții altor colegi se atașau de mine și, ca să mă pedepsească, pentru că vedea că nu mai ține faptul că mă amenința că nu îmi mai dă bani sau nu mă lasă la calculator, îmi rupea relațiile de prietenie. (…) Am avut multe momente în viață în care toată lumea era împotriva mea: prietenii, cei care m-au crescut, profesorii.

Părea că viața nu e pentru mine și mă întrebam care este rolul meu în viață. Dar am știut că este un loc și pentru mine și trebuie doar să am răbdare”, a declarat Zanni recent pentru VIVA!

