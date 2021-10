Zarug a ajuns pe mâna medicilor la „Asia Express” sezonul 4. Concurentului i s-a făcut rău

Acesta mergea pe o stradă îngustă și a cerut ajutorul unor oameni care stăteau la o masă la o terasă, dar nu a mai durat mult și forțele l-au părăsit pe Zarug.

„N-ați vrea să aveți milă de niște proști și să ne duceți la plajă pentru un concurs? Vă rugăm! E o emisiune TV. Dacă nu ne ajutați va trebui să mergem pe jos și să murim pe drum. O să ne aveți pe conștiință”, a zis concurentul, obosit la a1.ro.

„Cred că pentru emisiune e mai bine dacă muriți”, a fost replica surprinzătoare a unuia dintre meseni.

Văzând că nu are sorți de izbândă și rămas și fără ultimul strop de energie, lui Zarug i s-a făcut rău. „Începuseră să îmi țiuie urechile, să amețesc, să simt că nu pot respira și bineînțeles că toate semnele astea din familie știu că nu sunt bune deloc, fapt pentru care am pus mâna pe telefonul de urgență și am chemat un doctor. Am o urgență, vreau doctorul! Mi se învârte capul!”, a zis concurentul.

