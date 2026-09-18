5 Știri Imobiliare.ro: Unde găsești case de la 12.500 euro și ce investiții mai fac dezvoltatorii?

5 Știri Imobiliare.ro - rubrica realizată de Imobiliare.ro în colaborare cu Libertatea, găzduită de Corina Vârlan, îți aduce în atenție cele mai noi știri din real estate.

Cel mai mare eveniment de real estate din România, organizat alături de Imobiliare.ro, își deschide porțile la Palatul Parlamentului în perioada 25-27 septembrie. Circa 200 de expozanți din imobiliare și din domenii conexe participă la Salonul Imobiliar București. Prețurile pornesc de la 12.500 euro pentru case de tip A frame și de la 61.850 euro pentru garsoniere.

Primul oraș din țară care aprobă regulile locale pentru aplicarea programului “Lift pentru viață” este Brașov. Asociațiile de proprietari pot aplica la Primărie pentru instalarea ascensoarelor în blocurile cu 3 și 4 etaje. În prima etapă a programului, 100 de blocuri din România ar urma să primească lifturi.

Proiectul mixed-use Paltim din Timișoara intră în ultima etapă de dezvoltare. Speedwell pregătește o investiție de 24 de milioane de euro. Aproximativ 100 de noi locuințe, de la garsoniere la apartamente cu 4 camere, vor fi construite pe amplasamentul fostei fabrici de pălării.

Au fost vândute jumătate dintre apartamentele disponibile în Corallis Apartments, proiect dezvoltat în Sectorul 1 din Capitală. Lucrările intră acum în etapa de finisaje. Viitorii locatari vor avea la dispoziție o promenadă pe malul Lacului Grivița, dar și diverse zone dedicate activităților sportive și de relaxare.