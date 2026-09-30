Mulți dintre potențialii cumpărători care vor să facă o achiziție imobiliară în această perioadă dispun de bugete cuprinse între 100.000 și 120.000 de euro, potrivit informațiilor prezentate în cadrul Forumului Imobiliare.ro, conferința care a dat startul Salonului Imobiliar București, cel mai mare eveniment de real estate din România organizat alături de Imobiliare.ro.

Pe piața locală sunt activi și cumpărători care caută proprietăți de lux, cu valori de peste 600.000 de euro. Între cele două categorii, piața pare însă să piardă din clienții care până recent cumpărau locuințe de 300.000 - 400.000 de euro.

Vlad Musteață, CEO North Bucharest Investments, spune că în nordul Capitalei cererea pentru acest segment s-a redus față de anul trecut. Este vorba în special despre familii cu venituri ridicate care apelau și la credite pentru achiziție și care, în actualul context, tind să amâne decizia.

Piața imobiliară din București se dezmorțește

În același timp, mulți dintre cei care au amânat achiziția în ultima jumătate de an au revenit la vizionări.

„Ne bucurăm că un număr mare de cumpărători care au amânat achiziția pe parcursul ultimelor șase luni sunt acum în piață, sunt la vizionări, și sper că în următoarele trei luni se vor materializa și mai multe tranzacții”, a mai precizat CEO-ul agenției imobiliare North Bucharest Investments în cadrul Forumului Imobiliare.ro.

Diferențe semnificative de preț în funcție de zonă

În București, prețul mediu solicitat pentru un apartament nou a ajuns la 2.549 de euro/mp util, în creștere cu 9% într-un an, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

Diferențele sunt semnificative în funcție de zonă. În centrul Capitalei, prețurile ajung la aproximativ 5.300 de euro/mp, în timp ce în sud media depășește ușor 2.000 de euro/mp. În nordul Bucureștiului, apartamentele noi sunt scoase la vânzare, în medie, cu 4.054 de euro/mp, după o creștere de 18% față de prima jumătate a anului trecut.

Prețuri mai mari, apartamente mai compacte

O tendință înregistrată în ultima perioadă o reprezintă ușoara reducere a suprafeței utile din locuințele aflate în blocuri nou construite. Aceasta vine inclusiv ca o soluție de compromis la care au apelat unii dezvoltatori în contextul costurilor tot mai mari cu materialele de construcții, modificărilor fiscale și provocărilor legate de forța de muncă.

„Scăderea suprafețelor ar fi o direcție pe care o observăm atât la vile, townhouse-uri, cât și la apartamente. În zona de nord noi o simțim. Dacă unii cumpărători căutau 3 camere de 90 mp, acum dezvoltatorii, luând în considerare și prețurile cu care vor să iasă la vânzare cu aceste apartamente, preferă să nu riște și ies cu suprafețe de 70-75 mp utili”, a mai declarat Vlad Musteață.