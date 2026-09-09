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Analiză Imobiliare.ro: Cu cât închiriezi un apartament la începutul toamnei? Cartierele cu cele mai accesibile prețuri

Corina Vârlan
Corina Vârlan
Content Manager Imobiliare.ro
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Locuințele s-au scumpit cu 9,1% în 2017, potrivit Imobiliare.ro
Locuințele s-au scumpit, potrivit Imobiliare.ro
Analiză
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Piața chiriilor intră oficial în cea mai aglomerată perioadă din an. Efervescența crescută pe care o vom simți în următoarele săptămâni este impulsionată de valul de studenți aflați în căutarea unei locuințe în marile orașe înainte de începerea noului an universitar. Acest surplus considerabil înregistrat la nivelul cererii poate fi însoțit de unele scumpiri.

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Ca în fiecare an, septembrie reprezintă punctul maxim de interes în piața chiriilor, sub efectul cererii suplimentare generate de studenți. În această perioadă, unii proprietari au un comportament speculativ și încearcă să obțină prețuri mari. Tocmai de aceea îi sfătuim pe studenți să caute din timp și să își securizeze apartamentele din septembrie cât sunt încă oferte suficiente în piață”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. Chiria ajunge și la 3.000 euro/lună

Capitala este în această toamnă cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. Aceștia trebuie să achite, în medie, 400 euro/lună pentru o garsonieră și 600 euro/lună pentru un apartament cu 2 camere. Cei interesați de locuințe mai spațioase, cu 3 camere, trebuie să scoată din buzunar, în medie, 890 euro/lună. Desigur, suma pe care chiriașii o achită lunar proprietarilor este determinată inclusiv de localizarea locuinței, dotările și facilitățile aferente acesteia și de vechimea imobilului.

Cartierul Militari rămâne cel mai ieftin din oraș, aici apartamentele putând fi închiriate, în medie, cu 400 euro/lună. Opțiuni pentru cei cu un buget limitat pot fi găsite și pe raza Sectorului 4, în special în zona Giurgiului. În acest caz, suma medie pe care trebuie să o achite un chiriaș pentru un apartament ajunge la 430 euro/lună. Diferențele de preț se mențin semnificative pe plan local de la un cartier la altul, piața bucureșteană demonstrându-și încă o dată complexitatea. În zona Primăverii, cea mai scumpă din oraș, chiria medie ajunge la 3.000 euro/lună, dar și proprietățile disponibile sunt mult superioare.

Chirii Harta sept 2026 G2 copy 18
Chirii Harta sept 2026 G2 copy 18Libertatea

Mănăștur și Dâmbul Rotund, prima alegere în Cluj-Napoca pentru chiriașii cu buget limitat

Proprietarii clujeni le solicită în general chiriașilor sume similare cu cele practicate pe piața bucureșteană în cazul garsonierelor, potrivit datelor Imobiliare.ro. Bugetul mediu pentru închirierea unui apartament cu 2 camere ajunge în Cluj-Napoca la 580 euro/lună, în timp ce în cazul apartamentelor cu 3 camere crește la 750 euro/lună, rămânând totuși cu mult sub pragul înregistrat în Capitală.

Cele mai ieftine cartiere din Cluj-Napoca sunt, în momentul de față, Mănăștur și Dâmbul Rotund. Chiriașii achită aici lunar 500 euro pentru un apartament. Spre comparație, un apartament în inima orașului poate fi închiriat, în medie, cu 750 euro/lună.

Chirii Harta sept 2026 G2 copy 19
Chirii Harta sept 2026 G2 copy 19Libertatea

Unde găsești chirii ieftine în Brașov?

Un chiriaș trebuie să dispună de un buget mediu de 350 euro/lună pentru a-și permite să se mute într-o garsonieră din Brașov și de 500 euro/lună pentru un apartament cu 2 camere. Cheltuielile sale lunare cresc la 680 euro/lună, dacă optează pentru un apartament cu 3 camere.

Cele mai ieftine apartamente de închiriat pot fi găsite, în momentul de față, în zona gării. În acest caz, proprietarii solicită o chirie medie de 450 euro/lună. Conform celor mai noi date Imobiliare.ro, o opțiune bună pentru cei care își caută o chirie și au un buget redus pot fi și locuințele din cartierul Astra. În cazul lor, chiria medie ajunge la 460 euro/lună, după o scădere în ritm anual cu circa 8%.

Chirii mai mici în cele mai ieftine zone din Constanța

Suma medie solicitată de proprietarii constănțeni chiriașilor pentru garsoniere a ajuns înainte de începutul toamnei la 350 euro/lună. În cazul apartamentelor cu 2 camere aceasta crește la 500 euro/lună, la fel ca în Brașov. Pentru închirierea unui apartament cu 3 camere chiriașii trebuie să-și aloce un buget lunar de 650 euro/lună.

Locuințele listate pentru închiriere la cele mai accesibile prețuri pot fi găsite în zonele Tomis III și Inel I. Proprietarii solicită, în acest caz, o chirie medie de 450 euro/lună, cu 10% mai mică decât în urmă cu un an. Ieftiniri chiar mai semnificative, cu cel puțin 20%, au putut fi observate în același timp în cazul apartamentelor poziționate central sau în zona Capitol, potrivit datelor Imobiliare.ro.

Chirii Harta sept 2026 G2 copy 17
Chirii Harta sept 2026 G2 copy 17Libertatea

Ieftiniri pe piața chiriilor din Iași

Un potențial chiriaș trebuie să dispună de un buget mediu de 340 euro/lună dacă își dorește să se mute într-o garsonieră din Iași și de 450 euro/lună în cazul în care vrea să opteze pentru un apartament cu 2 camere. Pentru apartamentele cu 3 camere suma medie necesară închirierii este de 550 euro/lună.

Cei care dispun de un buget limitat sau vor să cheltuie cât mai puțin din câștigurile lunare pe chirie ar trebui să-și înceapă căutarea viitoarei lor locuințe din zone precum CUG sau Frumoasa. Proprietarii au redus aici prețurile cu circa 8% în ritm anual și listează apartamentele la închiriere pentru o sumă medie de 350 euro/lună. Plătești puțin și în zona Alexandru cel Bun. În acest caz, chiria medie solicitată de către proprietari este de 360 euro/lună.

Chirii similare în Craiova, Galați și Ploiești

Un buget mediu de 300 euro/lună este de ajuns pentru a închiria o garsonieră în orașe precum Craiova, Galați sau Ploiești, în timp ce pentru un apartament cu 2 camere trebuie să te pregătești să achiți lunar proprietarului 420 euro.

Dacă în cazul apartamentelor cu 3 camere de pe piața craioveană și de pe cea gălățeană chiria medie solicitată de către proprietari chiriașilor este de 500 euro/lună. În Ploiești aceasta urcă la 600 euro/lună.

Timișoara, cel mai ieftin mare centru universitar din țară

Bugetul mediu necesar pentru închirierea unei garsoniere a ajuns în Timișoara la 275 euro/lună, fiind mai redus decât în principalele centre universitare din țară. Pentru un apartament cu 2 camere, chiriașii trebuie să achite lunar 440 de euro, iar pentru unul cu 3 camere, 500 de euro.

Unde plătești cel mai puțin când închiriezi un apartament?

Cele mai ieftine garsoniere de închiriat pot fi găsite, în momentul de față, pe piața rezidențială din Oradea. Trebuie să scoți din buzunar lunar 250 euro pentru o astfel de locuință. Prețul crește la 300 euro/lună în Sibiu.

Cele mai ieftine apartamente cu 2 camere sunt disponibile potențialilor chiriași din Sibiu și Oradea. Bugetul mediu necesar închirierii unei locuințe de acest tip este de 400 euro/lună, potrivit datelor Imobiliare.ro. Chiria medie solicitată pentru apartamentele cu 3 camere ajunge în cele două orașe la un nivel similar cu cel înregistrat în centre urbane precum Galați sau Craiova, mai exact la 500 euro/lună.

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Tags: imobiliare Stiri Craiova Stiri Ploiesti Stiri Iasi Stiri Timisoara Stiri Cluj Napoca Stiri Brasov Stiri Constanta Stiri Galati Stiri Oradea Stiri Sibiu
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