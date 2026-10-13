5 fructe de toamnă bogate în fibre, recomandate de nutriționiști

Toamna aduce nu doar frunze căzătoare și seri răcoroase, ci și o varietate de fructe bogate în fibre, perfecte pentru a diversifica alimentația. Potrivit publicației EatingWell, aceste fructe sunt nu doar delicioase, ci și pline de beneficii pentru sănătate, datorită conținutului lor bogat în fibre și nutrienți esențiali.

Merele, clasicul de sezon care nu dezamăgește

Merele rămân o alegere de top, mai ales în lunile de toamnă, când sunt în plin sezon. Un măr mediu oferă aproximativ 4 grame de fibre, adică 14% din doza zilnică recomandată. „Merele sunt o sursă bună de pectină, un tip de fibră solubilă care poate ajuta la scăderea colesterolului, la îmbunătățirea glicemiei și la susținerea microbiomului intestinal”, explică Avery Zenker, RD, MAN. Coaja merelor este bogată în fibre insolubile, esențiale pentru o digestie sănătoasă, iar polifenolii din fruct contribuie la combaterea inflamațiilor și la prevenirea bolilor cronice, precum diabetul sau bolile cardiovasculare.

Diversitatea de soiuri face din mere un aliment versatil, potrivit atât pentru gustări rapide, cât și pentru deserturi sau preparate sărate. „Există atât de multe soiuri încât este ușor să găsești unul care să-ți placă”, spune Amanda Crowe, MS, RD, INHC.

Perele, campionii fibrelor

Dacă ești în căutarea unui fruct bogat în fibre, perele sunt o alegere excelentă. O pară medie conține aproximativ 5,5 grame de fibre, echivalentul a 20% din necesarul zilnic. „Perele oferă un amestec de fibre solubile, inclusiv pectină, și fibre insolubile, astfel încât susțin atât regularitatea digestivă, cât și nivelurile sănătoase de colesterol”, explică Payton Brewer, MS, RDN, LD, CPT.

De asemenea, coaja perelor este bogată în flavonoide, compuși antioxidanți care aduc beneficii suplimentare pentru sănătate. Perele pot fi consumate ca atare, adăugate în salate, deserturi sau coapte alături de brânză Brie, pentru o experiență culinară rafinată.

Curmalul japonez, surpriza sezonului

Pentru cei care doresc să își diversifice dieta, curmalul japonez, cunoscut și sub numele de persimon, este o alegere inedită. Acest fruct portocaliu intens oferă aproximativ 6 grame de fibre per porție, adică 21% din doza zilnică recomandată. „Curca este eroul fructului necunoscut al toamnei”, spune Kinga Portik-Gumbs, specialist în nutriție medicală.

Pe lângă fibre, persimonii sunt bogați în carotenoizi, inclusiv beta-caroten, care contribuie la sănătatea pielii și a vederii, transformându-se în organism în vitamina A. Sunt, de asemenea, o sursă bună de vitamina C și alți antioxidanți care susțin sănătatea cardiovasculară și reduc inflamațiile. Pot fi consumați simpli, în salate sau alături de iaurt și brânzeturi.

Rodia, bijuteria toamnei

Cu semințele sale rubinii, rodia este mai mult decât o plăcere vizuală. O cană de semințe de rodie conține 7 grame de fibre, echivalentul a 25% din doza zilnică recomandată. „Rodia nu numai că îți oferă o modalitate ușoară de a adăuga fibre în dieta ta, dar este și plină de antioxidanți precum quercetina și antocianinele și este o sursă excelentă de vitamina C, zinc, magneziu și potasiu”, spune Samina Qureshi, RDN, LD, CSDH.

Acești compuși nu doar că promovează un flux sanguin sănătos și ajută la scăderea tensiunii arteriale, dar pot contribui și la menținerea unui nivel sănătos de colesterol și glicemie. Adaug-o în salate, deserturi sau iaurt pentru o explozie de gust și beneficii.

Dovleacul, simbolul toamnei

Dovleacul nu este doar ingredientul principal al plăcintelor de toamnă, ci și o sursă excelentă de fibre și vitamine. O cană de piure de dovleac conține 6 grame de fibre, adică 21% din necesarul zilnic. „Doar o cană de dovleac din conservă oferă mai mult decât dublul valorii zilnice recomandate de vitamina A, care susține o vedere sănătoasă, funcția imunitară și sănătatea pielii”, explică Brewer.

Dovleacul este, de asemenea, bogat în luteină și zeaxantină, antioxidanți care susțin sănătatea ochilor, precum și în potasiu, vitamina E și fier. Brewer recomandă utilizarea dovleacului conservat pentru comoditate. „Asigurați-vă că alegeți dovleac 100% pur, nu umplutură pentru plăcinte, care conține zaharuri adăugate”, sfătuiește ea.