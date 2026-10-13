Alexandru Chituță, managerul interimar al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, adică Palatul Culturii, a declarat marți, 13 octombrie, că vrea o nouă evaluare structurală a clădirii pentru că a văzut crăpături și infiltrații de apă la subsol.

„Împreună cu directorul administrativ am văzut, după câteva săptămâni, când a plouat, cum țâșnea apa la subsolul Palatului. Am văzut câteva crăpături aici, la fereastră. Am fost aseară în podul Palatului și am văzut că sunt zone în care ploaia pătrunde prin acoperiș”, a declarat Chituță într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

El a adăugat că a discutat și cu reprezentanții firmei care a executat lucrările de reparații și reconsolidare a Palatului Culturii acum 10 ani. „Mi-au spus care e problema: o parte din Palat este construită pe vechile ruine domnești, o parte pe pământ”, a afirmat Chituță.

„Ca manager, mi se pare normal să cunosc care sunt toate problemele. Dacă se întâmplă ceva, toată lumea spune 'Tu ești manager, nu știi ce se întâmplă acolo?' Am văzut crăpăturile, am vorbit cu câțiva arhitecți, dar cred că un inginer structurist ne poate face o foarte bună părere despre situația la zi”, a mai spus managerul interimar al Palatului Culturii din Iași.

În perioada septembrie 2008-aprilie 2016, la Palatul Culturii din Iași s-au făcut lucrări de reparații și reconsolidare, care au inclus consolidări cu centuri de beton armat pentru planșee, consolidarea structurii metalice centrale cu beton armat, ancorarea grinzilor metalice în centuri și consolidarea în pod cu sistem de grinzi. Lucrările au costat 26,1 milioane de euro, fără TVA, pentru o suprafață de 34.000 de metri pătrați. La restaurare au lucrat 350 de muncitori și specialiști.