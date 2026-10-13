Despăgubiri de 30.000 de euro pentru o mamă concediată după ce a cerut să lucreze noaptea pentru a-și îngriji copilul

O companie a fost obligată să reangajeze o angajată concediată după ce aceasta a solicitat adaptarea programului de lucru pentru a avea grijă de copilul său. Tribunalul Superior de Justiție din Navarra, Spania, a declarat concedierea ca fiind nulă. În plus, compania trebuie să îi plătească salariile restante și o despăgubire de 30.000 de euro pentru prejudicii morale, conform publicației spaniole Noticias Trabajo.

Concediere legată de solicitarea unui program nocturn

Femeia, angajată ca muncitoare sezonieră din septembrie 2022, câștiga un salariu brut zilnic de 71,91 euro. În 2023, a devenit mamă, iar în februarie 2024 s-a întors la muncă având un program redus pentru a se ocupa de copilul său. În urma unui episod de violență domestică și a recunoașterii situației sale de părinte unic, aceasta a solicitat să lucreze doar pe ture de noapte, solicitare acceptată inițial de companie pentru o perioadă de șase luni.

Totuși, pe 18 februarie 2025, femeia a fost anunțată printr-un mesaj pe WhatsApp să revină la muncă pe 3 martie. Când a întrebat dacă își va putea păstra tura de noapte, i s-a comunicat că trebuie să revină la programul rotativ.

În ciuda insistențelor sale, compania nu a fost de acord, iar la revenirea sa din 3 martie, i s-a înmânat o scrisoare de concediere. În document, angajatorul invoca motive organizatorice și de productivitate, susținând că performanțele ei nu erau la nivelul cerut. I s-a oferit o compensație de 2.009,83 euro, deși nu existau sesizări anterioare privind calitatea muncii sale.

Conform Noticias Trabajo, Tribunalul Superior de Justiție din Navarra a confirmat decizia inițială a Judecătoriei Sociale nr. 3 din Pamplona/Iruña, care declarase concedierea nulă.

Judecătorii au considerat că decizia companiei a fost discriminatorie

Judecătorii au considerat că decizia companiei a fost discriminatorie și motivată de solicitarea angajatei pentru un program de lucru adaptat, necesar pentru a avea grijă exclusivă de fiul său.

„Este clar că motivul concedierii nu este altul decât adaptarea de către reclamantă a programului său de lucru, care se bazează pe îngrijirea copilului său, de care se ocupă exclusiv”, a precizat instanța în hotărârea sa.

În apărarea sa, compania a susținut că decizia de concediere nu avea legătură cu solicitarea de conciliere a vieții profesionale cu cea personală, acuzând-o pe angajată că ar fi încercat să-și stabilească programul de muncă unilateral.

De asemenea, s-a invocat faptul că, odată cu ea, au mai fost concediați alți cinci angajați în aceeași zi. Totuși, tribunalul a concluzionat că aceste argumente nu sunt suficiente pentru a infirma existența discriminării.

Despăgubiri de 30.000 de euro pentru impactul emoțional și deteriorarea stării de sănătate

Judecătorii au hotărât că firma nu a reușit să demonstreze o cauză legitimă și obiectivă pentru concediere, independentă de cererea angajatei de a-și adapta programul.

Ca urmare, compania a fost obligată să o reangajeze în aceleași condiții și să îi achite salariile restante, în valoare de 71,91 euro pe zi, precum și o compensație de 30.000 de euro pentru impactul emoțional și deteriorarea stării sale de sănătate.