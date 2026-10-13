Despăgubiri de 30.000 de euro pentru o mamă concediată după ce a cerut să lucreze noaptea pentru a-și îngriji copilul

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O companie a fost obligată să reangajeze o angajată concediată după ce aceasta a solicitat adaptarea programului de lucru pentru a avea grijă de copilul său. Tribunalul Superior de Justiție din Navarra, Spania, a declarat concedierea ca fiind nulă. În plus, compania trebuie să îi plătească salariile restante și o despăgubire de 30.000 de euro pentru prejudicii morale, conform publicației spaniole Noticias Trabajo.
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Femeia, angajată ca muncitoare sezonieră din septembrie 2022, câștiga un salariu brut zilnic de 71,91 euro. În 2023, a devenit mamă, iar în februarie 2024 s-a întors la muncă având un program redus pentru a se ocupa de copilul său. În urma unui episod de violență domestică și a recunoașterii situației sale de părinte unic, aceasta a solicitat să lucreze doar pe ture de noapte, solicitare acceptată inițial de companie pentru o perioadă de șase luni.
Totuși, pe 18 februarie 2025, femeia a fost anunțată printr-un mesaj pe WhatsApp să revină la muncă pe 3 martie. Când a întrebat dacă își va putea păstra tura de noapte, i s-a comunicat că trebuie să revină la programul rotativ.
În ciuda insistențelor sale, compania nu a fost de acord, iar la revenirea sa din 3 martie, i s-a înmânat o scrisoare de concediere. În document, angajatorul invoca motive organizatorice și de productivitate, susținând că performanțele ei nu erau la nivelul cerut. I s-a oferit o compensație de 2.009,83 euro, deși nu existau sesizări anterioare privind calitatea muncii sale.
Conform Noticias Trabajo, Tribunalul Superior de Justiție din Navarra a confirmat decizia inițială a Judecătoriei Sociale nr. 3 din Pamplona/Iruña, care declarase concedierea nulă.
Judecătorii au considerat că decizia companiei a fost discriminatorie și motivată de solicitarea angajatei pentru un program de lucru adaptat, necesar pentru a avea grijă exclusivă de fiul său.
„Este clar că motivul concedierii nu este altul decât adaptarea de către reclamantă a programului său de lucru, care se bazează pe îngrijirea copilului său, de care se ocupă exclusiv”, a precizat instanța în hotărârea sa.
În apărarea sa, compania a susținut că decizia de concediere nu avea legătură cu solicitarea de conciliere a vieții profesionale cu cea personală, acuzând-o pe angajată că ar fi încercat să-și stabilească programul de muncă unilateral.
De asemenea, s-a invocat faptul că, odată cu ea, au mai fost concediați alți cinci angajați în aceeași zi. Totuși, tribunalul a concluzionat că aceste argumente nu sunt suficiente pentru a infirma existența discriminării.
Judecătorii au hotărât că firma nu a reușit să demonstreze o cauză legitimă și obiectivă pentru concediere, independentă de cererea angajatei de a-și adapta programul.
Ca urmare, compania a fost obligată să o reangajeze în aceleași condiții și să îi achite salariile restante, în valoare de 71,91 euro pe zi, precum și o compensație de 30.000 de euro pentru impactul emoțional și deteriorarea stării sale de sănătate.
Evaluarea unui medic a confirmat că anxietatea femeii s-a agravat după concediere.