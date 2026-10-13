SUA cer Europei să pregătească deplasarea rapidă a trupelor spre est. Ce trebuie să facă România

Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a cerut modernizarea infrastructurii europene pentru a asigura o mobilizare rapidă a trupelor spre est, într-un context de reevaluare a prezenței militare a SUA pe continent, conform TVRInfo. Mesajul său pune presiune pe țările europene, inclusiv România, să investească în infrastructură critică.

„Europa este a patra prioritate strategică americană, după securitatea internă, emisfera vestică și Pacific”, a declarat Whitaker. Pentru București, acest lucru înseamnă mai multă responsabilitate în pregătirea apărării, dar nu implică suplimentarea trupelor americane staționate în țară.

Provocările logistice au fost deja evidente în 2025, în timpul exercițiului Dacian Fall, când contingentul condus de Franța aproape s-a dublat, crescând de la 1.700 la 3.000 de militari, potrivit TerreMag. Acest tip de exerciții testează capacitatea statelor de a transporta, caza și susține trupele într-un scenariu de criză.

Un exemplu concret este baza Mihail Kogălniceanu, unde România investește peste 2,5 miliarde de euro în extinderea capacității. Proiectul, desfășurat pe 20 de ani, ar putea găzdui până la 10.000 de militari români și aliați, conform MApN. Aceasta este însă o capacitate planificată, nu un angajament pentru trupe suplimentare americane.