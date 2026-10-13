Școlile din Iași se închid de Sfânta Parascheva. Cine beneficiază de o zi liberă pe 14 octombrie

Angajații din învățământul preuniversitar de stat din județul Iași vor avea zi liberă miercuri, 14 octombrie 2026, cu ocazia Sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.

Conform Ziarul de Iași, această zi este declarată nelucrătoare atât pentru personalul didactic, cât și pentru cel nedidactic, în baza articolului 27, alineatul 4, din Contractul Colectiv de Muncă nr. 2027/2023, încheiat la nivelul unităților de învățământ din județ.

Traficul rutier va fi restricționat

Ziua liberă a fost stabilită printr-o hotărâre care ține cont de evenimentele religioase și sociale desfășurate cu ocazia Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, ce atrag numeroși pelerini în centrul orașului Iași. În acest sens, traficul rutier în zonă va fi restricționat, ceea ce a determinat autoritățile să acorde această zi liberă personalului din învățământ, conform Radio Iași.

Inspectorul școlar general al ISJ Iași, Rodica Leontieș, a declarat că „orele care nu vor avea loc miercuri vor fi recuperate la o dată ulterioară”.

Biroul Executiv USLIP Iași a transmis un comunicat oficial, explicând că ziua de 14 octombrie este considerată nelucrătoare pentru angajații din învățământul preuniversitar din județ. De asemenea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț, a subliniat: „Conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă nr. 2027/2023 la Nivelul Grupului de Unităţi de Învăţământ Preuniversitar din Judeţul Iaşi, cu modificările și completările ulterioare, ziua de 14 octombrie – Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi, Sărbătorile Iaşiului, este zi nelucrătoare”.

Calendarul școlar 2026-2027

Angajații din învățământul preuniversitar și elevii din județul Iași beneficiază de un program structurat în module și vacanțe, conform calendarului stabilit pentru anul școlar 2026-2027:

Modulul 1 : 7 septembrie – 23 octombrie 2026

: 7 septembrie – 23 octombrie 2026 Vacanța de toamnă : 24 octombrie – 1 noiembrie 2026

: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026 Modulul 2 : 2 noiembrie – 22 decembrie 2026

: 2 noiembrie – 22 decembrie 2026 Vacanța de iarnă : 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027

: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027 Modulul 3 : 11 ianuarie – 19 februarie 2027

: 11 ianuarie – 19 februarie 2027 Vacanța mobilă : 20 februarie – 28 februarie 2027

: 20 februarie – 28 februarie 2027 Modulul 4 : 1 martie – 23 aprilie 2027

: 1 martie – 23 aprilie 2027 Vacanța de primăvară : 24 aprilie – 4 mai 2027

: 24 aprilie – 4 mai 2027 Modulul 5 : 5 mai – 18 iunie 2027

: 5 mai – 18 iunie 2027 Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027