„Lumea nu mai întreabă ce suprafață are apartamentul, întreabă care este cel mai mic preț”, Attila Ivacson, CEO Ananda Group. Cum se schimbă piața imobiliară din București?

Prețul a devenit unul dintre principalele criterii în alegerea unei locuințe, iar dezvoltatorii imobiliari se adaptează bugetelor tot mai limitate ale cumpărătorilor. Attila Ivacson, reprezentant al Grupului Ananda, explică în cadrul interviurilor Imobiliare.ro cum se schimbă cererea și de ce investitorii încep să cumpere apartamente în număr mai mare pentru a le închiria.

În zona de sud a Bucureștiului, prețurile sunt mai mici decât în alte părți ale Capitalei, afirmă Attila Ivacson, CEO Ananda Group. În proiectul Ananda Residence, faza a doua, cel mai mic preț anunțat la momentul interviului era de 63.900 de euro, la care se adaugă TVA. „Prețurile sunt mai mici în zona de sud, sunt în jur de 2.000 de euro pe metru pătrat cu TVA inclus. Dorim să mărim prețurile în viitorul apropiat, pe măsură ce proiectul avansează”, a explicat acesta.

Compania lucrează în prezent la două proiecte importante. Ananda Residence, faza a doua, cuprinde 460 de apartamente, primele două blocuri fiind deja în etapa de predare, iar ultimul urmând să fie predat până la finalul anului. Cel de-al doilea proiect, Biruinței 75, va include 700 de apartamente și 6.000 de metri pătrați de spații comerciale.

Cumpărătorii caută prețuri mici, nu neapărat apartamente mici

Creșterea costurilor locuințelor îi determină pe dezvoltatori să regândească dimensiunile apartamentelor. Potrivit lui Ivacson, interesul pentru suprafețe mai mici nu înseamnă neapărat că românii preferă locuințele compacte, ci că bugetul le limitează opțiunile.

„Clienții nu caută suprafețe mici, caută prețuri mici mai mult. Ei și-ar dori apartamente mai mari, dar nu-și mai permit aceste apartamente mari”, a declarat acesta.

Din acest motiv, dezvoltatorul spune că a proiectat apartamente cu suprafețe apropiate de limitele minime prevăzute de lege, pentru a putea oferi prețuri mai accesibile.

„Lumea nu mai întreabă ce suprafață are apartamentul, întreabă care este cel mai mic preț pe care poți să-l oferi. Și atunci noi cumva am venit în ajutorul lor și am construit cele mai mici apartamente posibile în limita legilor în vigoare”, a explicat Ivacson.

Cumpărătorii verifică dezvoltatorii înainte să semneze

Prudența este un alt semn al schimbării pieței. „Clientul astăzi nu mai cumpără la oricine, se interesează cine este dezvoltatorul, ce a mai făcut, ce face acum.”, a spus Ivacson.

Unii cumpărători solicită chiar să viziteze proiecte în care compania a finalizat deja lucrările. Întreabă, de asemenea, dacă dezvoltatorul dispune de resursele necesare pentru finalizarea noilor blocuri și ce facilități vor avea la dispoziție după mutare.

Investitorii cumpără zeci de apartamente pentru închiriere

O altă tendință observată de dezvoltator este apariția unor cumpărători care nu mai achiziționează o singură locuință pentru uz personal, ci mai multe unități, cu scopul de a le închiria.

„Au început să apară fonduri de investiții, societăți mari care doresc să cumpere 10-15 apartamente în ideea de a le închiria. Exact cum se întâmplă și în Vest”, a afirmat Ivacson.

Acesta spune că unii investitori vor ca dezvoltatorul să se ocupe inclusiv de mobilarea locuințelor și, în anumite cazuri, de administrarea lor și de relația cu viitorii chiriași.