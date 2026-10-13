Te simți obosit chiar dacă dormi suficient? 5 sfaturi care te ajută să combați deficitul de fier

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Te simți obosit, deși ai dormit suficient? Deficitul de fier ar putea fi cauza principală a lipsei de energie, avertizează specialiștii. Femeile sunt deosebit de expuse riscului din cauza menstruației, dar și o alimentație dezechilibrată poate contribui semnificativ la această problemă, care afectează aproximativ două miliarde de oameni la nivel global, conform Blick, parte a grupului Ringier.
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În mod normal, corpul uman conține între două și patru grame de fier. Acest element este esențial pentru formarea hemoglobinei, proteina din globulele roșii care transportă oxigenul în organism. Când nivelul de fier este scăzut, transportul eficient al oxigenului este perturbat, ceea ce poate duce la oboseală, dificultăți de concentrare sau chiar slăbiciune musculară.
Cum îți dai seama că ai un deficit de fier? Semnele clasice includ:
Totuși, doar un medic poate confirma diagnosticul prin analize de sânge și alte investigații medicale. „Corpul poate compensa pentru o vreme lipsa de fier, dar pe termen lung, acest deficit poate duce la anemie și poate slăbi sistemul imunitar”, subliniază experții.
Vestea bună este că, în multe cazuri, deficitul de fier poate fi prevenit și tratat printr-o alimentație adecvată. Iată câteva sfaturi:
Dacă simptomele persistă în ciuda acestor măsuri, este esențial să consulți un medic. Doar acesta poate confirma prezența unui deficit de fier și, dacă este necesar, poate recomanda suplimente de fier sau chiar perfuzii. Gestionarea corespunzătoare a nivelului de fier este vitală pentru o stare de sănătate optimă.