Te simți obosit chiar dacă dormi suficient? 5 sfaturi care te ajută să combați deficitul de fier

Te simți obosit, deși ai dormit suficient? Deficitul de fier ar putea fi cauza principală a lipsei de energie, avertizează specialiștii. Femeile sunt deosebit de expuse riscului din cauza menstruației, dar și o alimentație dezechilibrată poate contribui semnificativ la această problemă, care afectează aproximativ două miliarde de oameni la nivel global, conform Blick, parte a grupului Ringier.

Ce rol are fierul în organism?

În mod normal, corpul uman conține între două și patru grame de fier. Acest element este esențial pentru formarea hemoglobinei, proteina din globulele roșii care transportă oxigenul în organism. Când nivelul de fier este scăzut, transportul eficient al oxigenului este perturbat, ceea ce poate duce la oboseală, dificultăți de concentrare sau chiar slăbiciune musculară.

Primele semne ale deficitului de fier

Cum îți dai seama că ai un deficit de fier? Semnele clasice includ:

Oboseală persistentă

Probleme de concentrare

Unghii fragile

Căderea părului

Dureri de cap

Totuși, doar un medic poate confirma diagnosticul prin analize de sânge și alte investigații medicale. „Corpul poate compensa pentru o vreme lipsa de fier, dar pe termen lung, acest deficit poate duce la anemie și poate slăbi sistemul imunitar”, subliniază experții.

Cum să combați deficitul de fier

Vestea bună este că, în multe cazuri, deficitul de fier poate fi prevenit și tratat printr-o alimentație adecvată. Iată câteva sfaturi:

Consumă alimente bogate în fier: Carnea de porc, vită, pui sau peștele, precum somonul și tonul, sunt surse excelente. Pentru vegetarieni, leguminoasele, lintea, fasolea albă, căpșunile și cerealele integrale sunt alternative adecvate. Profită de vitamina C: Aceasta ajută la absorbția fierului. Combină alimentele bogate în fier cu legume precum ardeiul gras, varza de Bruxelles sau consumă un pahar de suc de portocale alături de masă. Evită spanacul!: Contrar miturilor, spanacul nu este ideal pentru sporirea nivelului de fier. Conținutul său mare de acid oxalic poate împiedica absorbția acestuia în organism. Limitează consumul de inhibitori: Substanțe precum taninurile din ceai, cafea, vin, dar și anumite alimente precum usturoiul sau ceapa, pot reduce absorbția fierului. Consumă-le cu moderație. Adaugă ierburi aromatice: Plante ca pătrunjelul, cimbrul, menta, năsturelul sau urzica sunt bogate în fier și pot fi integrate ușor în dietă.

Când e nevoie de ajutor medical