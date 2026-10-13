Sorin Grindeanu a dat semnalul cu două zile înainte ca Luca Niculescu să depună lista miniștrilor în Parlament: „Dacă vom hotărî să intrăm la guvernare, vom avea o cerință”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 13 octombrie, la România TV, că este important pentru România să aibă un guvern, pentru că „este o perioadă grea”.

Grindeanu a admis că PSD poate vota în ședința de mâine, de la Vila Lac, pentru Guvernul Luca Niculescu

Cu o zi înaintea ședinței decisive în care social-democrații vor decide oficial dacă intră la guvernare cu premierul desemnat Luca Niculescu, Sorin Grindeanu a transmis că „România trebuie să aibă un guvern”, altfel poate urma un dezastru financiar.

„Discutând cu foarte mulți specialiști în finanțe în ultima perioadă, pericolul este să nu te mai poți împrumuta. Chiar dacă te împrumuți la niște dobânzi mari, să nu existe sursa de unde să te împrumuți ca să funcționezi. Acesta este un pericol. De aceea e nevoie de un guvern”, a spus președintele PSD.

În acest context, el a precizat că le va spune colegilor de partid în ședința internă care va avea loc mâine, la ora 16.00, la Vila Lac, că sunt trei variante pentru PSD.

„Avem varianta în care nu votăm și nu intrăm. Există varianta, eu vă spun acum din variantele pe care ni le-a prezentat prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu... Este varianta unui guvern tehnocrat, care la prima vedere, cel puțin din perspectiva mea, nu e o variantă, pentru că ăsta e un guvern slab, va fi guvernul nimănui. Nu suntem într-o perioadă în care să facem experimente. Suntem într-o perioadă în care cred că trebuie să facem un efort comun toți, să lăsăm de la noi anumite lucruri care ne-au despărțit și să găsim acea cale de a merge mai departe. Am văzut că ceilalți au luat la mișto acel apel al meu (n.red. un Guvern de 6 luni). Trec peste... A treia este cea de a avea un guvern, să spunem, politic. Și aici se deschid diverse variante”.

Grindeanu a explicat: „Partidul trebuie prima oară să analizeze pe ce cale o luăm. Dacă vom hotărî să intrăm la guvernare, atunci, evident, va conta și cealaltă componentă, cea care ține de programul de guvernare. Fiindcă e mai importantă decât numărul de ministere pe care îl spuneți dumneavoastră: 9, 10, 11, 12”.

Președintele PSD a dat apoi mai multe detalii despre varianta în care social-democrații vor decide să intre la guvernare: „Am o singură cerință. Dacă vom hotărî să intrăm la guvernare, o să-i cerem primului ministru desemnat ca în două săptămâni să vină în Parlament și să prezinte situația reală fiscală, financiară a României la zi. În două săptămâni trebuie să vină să prezinte românilor, și nu se poate altundeva decât în Parlament, situația reală”.

PSD, PNL și UDMR spun că vor vota Guvernul Niculescu. Lista de miniștri depusă în Parlament pe 15 octombrie

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu, care este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE, are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. Acest lucru se va întâmpla pe 15 octombrie.

Pe 12 octombrie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut un apel la partidele politice, cu trimitere la PNL și UDMR, să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru 6 luni, iar în primăvara viitoare să se facă o evaluare.

Pe 13 octombrie, PNL a transmis, prin vocea președintelui partidului, Ilie Bolojan, că acceptă să susțină Guvernul Luca Niculescu timp de 6 luni, perioadă în care „nu vom vota nicio moțiune de cenzură”.

În aceeași zi, și Cseke Attila a declarat că „din punctul de vedere al UDMR, Guvernul Luca Niculescu trebuie învestit”. O părere similară a avut și Kelemen Hunor, președintele UDMR.