Cazul Andrei Drăgan, tânărul care a murit în 2024 la SJU Târgu Jiu: raportul IML confirmă că băiatul trebuia operat de urgență, FACIAS cere ca vinovații să fie judecați

Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a transmis marți, 13 octombrie 2026, faptul că procurorii au primit ultima expertiză medico-legală în cazul lui Andrei Drăgan, adolescentul mort în urmă cu aproape doi ani, după ce medicul de gardă a refuzat să îl opereze, pe motiv că nu este pediatru.

IML Craiova a finalizat ultima parte a raportului de expertiză medico-legală

Institutul de Medicină Legală Craiova a finalizat, la aproape doi ani de la moartea lui Marius Andrei Drăgan, și ultima parte a raportului de expertiză medico-legală care a fost solicitat în cadrul anchetei penale, relatează News.ro.

Această expertiză privind decesul lui Andrei, adolescentul care a murit după ce medicii de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu au refuzat să îl opereze, reprezenta ultima probă aşteptată de procurori pentru finalizarea anchetei penale, a transmis, marţi, FACIAS.

În acest context, reprezentanţii fundaţiei au solicitat procurorilor de caz să precizeze când vor finaliza ancheta penală şi când vor dispune trimiterea în judecată a persoanelor responsabile.

„Tratamentul chirurgical al peritonitei este acelaşi atât în cazul copiilor, cât şi al adulţilor”

De asemenea, conform aceleiași surse, raportul IML Craiova confirmă că afecțiunea de care suferea Andrei constituia o urgenţă chirurgicală care îi punea viaţa în pericol şi impunea efectuarea imediată a unei intervenţii chirurgicale, concomitent cu aplicarea măsurilor necesare pentru susţinerea funcţiilor vitale.

„Mai mult, evaluarea de specialitate inclusă în expertiză arată că, în absenţa unui serviciu de chirurgie pediatrică disponibil să efectueze intervenţia în timp util, medicul specialist în chirurgie generală ar fi trebuit să intervină, întrucât tratamentul chirurgical al peritonitei este acelaşi atât în cazul copiilor, cât şi al adulţilor. Asta în timp ce Comisia de Jurisdicţie Profesională a Colegiului Medicilor Gorj a atribuit tragedia morţii lui Andrei managementului defectuos al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, Serviciului de Ambulanţă Judeţean Gorj şi Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dolj”,a mai transmis aceeaşi sursă.

„Familiei lui Andrei trebuie să i se facă dreptate”

Totodată, FACIAS solicită procurorilor ca această anchetă să vizeze nu doar conduita personalului medical implicat direct în îngrijirea adolescentului, ci şi identificarea persoanelor cu atribuţii de conducere şi decizie care, prin neîndeplinirea obligaţiilor legale, ar fi putut contribui la producerea tragediei.

„Eventualele deficienţe de organizare şi management nu pot rămâne simple constatări administrative, fără verificarea responsabilităţii individuale a celor care aveau obligaţia de a asigura funcţionarea corespunzătoare a serviciilor medicale şi de urgenţă. Familiei lui Andrei trebuie să i se facă dreptate şi persoanele responsabile pentru această tragedie trebuie să răspundă. Invocarea unui management defectuos nu poate înlocui identificarea persoanelor ale căror acţiuni sau omisiuni au contribuit la decesul copilului”, afirmă reprezentanţii fundaţiei.

FACIAS solicită finalizarea cu celeritate a anchetei penale şi tragerea la răspundere, în condiţiile legii, a tuturor persoanelor vinovate de moartea lui Andrei Drăgan.

Andrei Drăgan a ajuns, în noiembrie 2024, la Unitatea de Primiri Urgenţe a SJU Târgu Jiu. După câteva ore, timp în care a fost plimbat între secțiile spitalului, şi după ce medici din Gorj au cerut transferul la un spital din Craiova, adolescentul a murit înainte să fie preluat de ambulanţă.