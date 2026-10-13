CTP intuiește ce ministere va primi PSD dacă va intra în Guvernul Luca Niculescu și nu crede în varianta alegerilor anticipate

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat marți seară, 13 octombrie, la B1TV, că, dacă social-democrații vor intra în Guvernul pe care îl creionează premierul desemnat Luca Niculescu, aceștia ar putea primi Energia, Agricultura, Transporturile și Sănătatea.

CTP: „PSD o să aibă Energia, o să aibă Agricultura, o să aibă Transporturile, Sănătatea”

Întrebat mai întâi dacă președintele Nicușor Dan ar putea dizolva Parlamentul în cazul în care Guvernul Luca Niculescu nu va trece de Parlament, Cristian Tudor Popescu a răspuns: „În mod normal, având în vedere nenumăratele declarații ale domnului președinte, atât întrebat, cât și neîntrebat în legătură cu alegerile anticipate, și anume că le respinge de plano, ar fi ... Ziceți dumneavoastră cum ar fi acum să spună că va dizolva Parlamentul și face alegeri anticipate...”.

Și a continuat: „E posibil ca domnul Nicușor Dan să vină acum brusc cu alegeri anticipate, dar nu cred că este probabilitatea cea mai mare. În continuare, domnul Nicușor Dan nu-și dorește alegeri anticipate și știe foarte bine de ce. De asemenea, între toate partidele din Parlament, în momentul ăsta, PSD-ul este cel mai îngrozit de anticipate și are de ce, pentru că se află la cel mai scăzut nivel din istoria sa, ca procentaj”.

Gazetarul a afirmat apoi că partidul lui Sorin Grindeanu „vrea de la domnul Nicușor Dan o atribuire directă” în privința viitorului Executiv și a detaliat: „Vrea o atribuire directă PSD-ul și e posibil ca ea să se realizeze în formula asta: domnul Luca Niculescu premier, miniștri PSD și miniștri tehnocrați. Am auzit-o vehiculată. Asta e fezabilă. Pentru că PNL-ul o va vota, USR-ul cred că o va vota și el, UDMR-ul nu mai vorbesc și atunci cred că poate să treacă”.

CTP a vorbit apoi despre ce ministere poate obține PSD în cazul în care va decide să intre la guvernare. „E clar că la Apărare, Externe și, am văzut, și Finanțe decide domnul Nicușor Dan. Deci PSD o să aibă, de pildă, Energia, o să aibă Agricultura, o să aibă Transporturile, Sănătatea. Tot felul de astfel de ministere foarte sensibile pentru populație, unde se vede direct ce faci și cum afectezi populația”, a mai spus gazetarul.

PNL și UDMR spun că vor vota Guvernul Niculescu. PSD nu neagă. Lista de miniștri, depusă în Parlament pe 15 octombrie

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu, care este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE, are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. Acest lucru se va întâmpla pe 15 octombrie.

Pe 12 octombrie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut un apel la partidele politice, cu trimitere la PNL și UDMR, să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru 6 luni, iar în primăvara viitoare să se facă o evaluare.

Pe 13 octombrie, PNL a transmis, prin vocea președintelui partidului, Ilie Bolojan, că acceptă să susțină Guvernul Luca Niculescu timp de 6 luni, perioadă în care „nu vom vota nicio moțiune de cenzură”.

În aceeași zi, și Cseke Attila a declarat că „din punctul de vedere al UDMR, Guvernul Luca Niculescu trebuie învestit”. O părere similară a avut și Kelemen Hunor, președintele UDMR.