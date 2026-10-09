Cântăreața sârbă Zlata Petrović are în spate o carieră de peste patru decenii și a reușit să își construiască o situație financiară stabilă, după o copilărie și o perioadă din viață marcate de lipsuri, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier. Artista a vorbit în repetate rânduri despre obiceiul de a economisi și despre dorința de a le lăsa copiilor săi bunurile pe care le-a strâns de-a lungul anilor.

Printre proprietățile asociate cu numele său se numără un apartament în cartierul Mirijevo din Belgrad, o locuință mai mică pe care a cumpărat-o ulterior și o proprietate familială în Grabovac, localitatea sa natală de lângă Obrenovac.

Apartamentul din Mirijevo, pentru fiul său

Apartamentul din cartierul Mirijevo a fost, timp de mai mulți ani, locuința familiei artistei. Zlatea Petrović l-a amenajat după propriile preferințe, în nuanțe de roz și alb, cu multă lumină și flori și spune că intenționează să îi lase locuința fiului său, Jovan Pejić.

„Păi, probabil că toți le lăsăm copiilor tot ce avem, este al lor”, declara Zlata Petrović la un moment dat, potrivit Blic.

În ultimii ani, apartamentul a atras atenția și în contextul schimbărilor din viața familiei.

Artista a cumpărat o altă locuință, mai mică, pentru a-i lăsa fiului său și nurorii sale, Ena, mai mult spațiu în vechiul apartament. Noua proprietate a fost aleasă pentru a-i oferi cântăreței un spațiu mai mic și mai practic. Apartamentul are aproximativ 35 de metri pătrați.

„Avem mult mai mult spațiu decât acolo. Mama lui Jovan nu putea să creadă câte lucruri am scos din cei 50 de metri pătrați. (...) Îmi place foarte mult că aici este natură. Seamănă într-un fel cu Zemun, cu mulți copaci și parcuri, dar singurul lucru care contează pentru mine este el. Poate suna a clișeu, dar oriunde ar fi el, acolo este casa mea”, a spus Ena, nora artistei.

Casa familiei din Grabovac, locul în care a crescut artista

Pe lângă proprietățile din Belgrad, Zlata Petrović este legată și de casa familiei din Grabovac, localitatea sa natală aflată în apropiere de Obrenovac.

Publicația sârbă Blic a prezentat zona în cadrul emisiunii „Metar moga sela” și a relatat că în curtea familiei se află astăzi două case spațioase. În trecut, pe același teren existau locuințe mici, construite din chirpici și lut. Una dintre case îi aparține fratelui artistei, Goran, în timp ce cealaltă i-a aparținut fratelui său, Piloš, care a murit.

În prezent, proprietatea familiei este în mare parte nelocuită, dar rămâne un loc important pentru cântăreață, amintindu-i de perioada în care familia trăia în condiții modeste.

De la un subsol de 30 de metri pătrați la investiții imobiliare

Drumul Zlatei Petrović către stabilitate financiară nu a fost ușor.

Artista a povestit că, într-o perioadă a vieții sale, a locuit într-o casă foarte modestă, adică un subsol de aproximativ 30 de metri pătrați, unde șoarecii erau și ei o problemă.