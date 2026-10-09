Susține Susține

De la investiții străine de 10 miliarde de euro în 2022, România a ajuns la 700 de milioane în 2026. Consultant de top: „Sunt bani în piață, firmele așteaptă un guvern și reformarea statului”

Dorin Chioțea
Dorin Chioțea
Redactor-șef
Comentează
Daniel Anghel, country manager partner la PriceWaterhouseCoopers (PWC)
Daniel Anghel, country manager partner la PriceWaterhouseCoopers (PWC)
Interviu
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Daniel Anghel (53 de ani) este country manager partner la PriceWaterhouseCoopers (PWC), una dintre cele mai mari companii de consultanță din lume.

Cuprins:

Are o activitate bogată atât în tranzacții antreprenoriale majore, cât și în zona de legislație fiscală. La ImpactSEE, eveniment derulat pe 29-30 septembrie la București, finanțistul ne-a vorbit despre pericolele pe care le aduce prelungirea crizei politice.

Companiile străine invocă lipsa de predictibilitate

Daniel Anghel remarcă prăbușirea investițiilor străine, ca prim efect palpabil al haosului politic: „Sunt multe luni de când nu mai avem un guvern și este nevoie de decizii în piață. Am văzut multe companii care discută despre lipsa de predictibilitate. Până la final de august investițiile străine erau undeva la 700 de milioane euro, adică 20% din ceea ce am avut anul trecut în aceeași perioadă. În 2022 a fost un vârf de 8-10 miliarde de euro, iar diferența este fantastică. Iar principala frână este lipsa predictibilității.

Investitorii nu știu ce-i poate aștepta, sunt decizii care necesită o apropiere de piață. Costul energiei a crescut, România nu mai e atât de atractivă ca acum 20 de ani. Ritmul nostru de creștere a fost fantastic, am ajuns undeva la 80% din media europeană la nivel de consumption power”.

Ce a mers până acum nu se mai potrivește cu realitatea în care trăim

Consultantul atrage atenția: „Trebuie să schimbăm paradigma și să ne uităm în ce măsură wage led growth - creșterea economică bazată pe salarii, ne mai aduce prosperitate. Ministrul finanțelor vorbea în urmă cu câteva săptămâni despre această schimbare de paradigmă și aducerea de noi investiții în România, fie locale sau străine.

Acum cea mai mare investiție e în zona de sector public, unde avem 6-7% din PIB, ceea ce e foarte bine, dar nu suficient. Uitați-vă la OECD, așteptam să semnăm ultimul capitol, iată că nu se întâmplă nimic. Noi am avut vârfuri de lance, mă refer la creșterea PIB, atunci când am avut de atins anumite ținte: NATO, UE. OECD era una dintre aceste ținte care putea să schimbe paradigma în România și să atragă mai multe investiții”.

Daniel Anghel remarcă prăbușirea investițiilor străine, ca prim efect palpabil al haosului politic
Daniel Anghel remarcă prăbușirea investițiilor străine, ca prim efect palpabil al haosului politic

S-a terminat PNRR, se va termina și SAFE, ce ne așteaptă după?

Daniel Anghel insistă că, pentru zona privată, Guvernul e un partener decizional vital:

„Va trebui să găsim alte surse de finanțare, care sunt foarte scumpe, având în vedere poziția în care ne aflăm. În ianuarie vor veni iar instituțiile financiare să calculeze ratingul de țară. Până acum lucrurile au arătat rezonabil, dar nu știu cât timp mai avem să recuperăm. Vedem că deficitul a scăzut, ceea ce e un element foarte bun de predictibilitate și de consolidare fiscală. Dar sunt multe alte decizii care trebuie luate, inclusiv la Consiliul Investitorilor Străini.

Noi aveam întâlniri regulate cu guvernul, acum nu mai avem un partener care să poată lua decizii. Predictibilitatea e pentru toate companiile, nu doar pentru străini. Când ne facem bugetele pentru 2-3-5 ani, chiar și pentru un an în avans, avem așteptări ca să putem să fundamentăm acele decizii. În lipsa fundamentării nu știi dacă trebuie să aduci noi linii de producție, de exemplu”.

Se simte o cădere economică, firmele au mai puțini salariați, cum se vede partea asta despre care puțini discută?

Șeful PWC România remarcă inerția reformării statului:

„Noi am crescut în ultimii ani pe consum, acesta a scăzut acum. Industria nu a mai ținut pasul, mai ales în zona alimentară. Până acum consolidarea fiscală s-a dus în zona privată, în zona de reformare a statului nu am văzut foarte multe lucruri. La transport rutier și aerian îmi spunea un consultant din Varșovia cât de importantă e strategia ce trebuie aplicată. OUG 109, care se raportează la alegerea executivilor în boardul companiilor de stat, ar trebui reconsiderată”.

Totuși, pentru Daniel Anghel clipește o luminiță la capătul tunelului: „Vedem o expectativă. Există bani în piață, România este în continuare apetisantă pentru investitori, dar lipsa deciziilor îi face să mai stea puțin”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: România Impact Bucharest Video PNRR SAFE
Parteneri
La vârsta de 73 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem, dar extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți de silueta Primei Doamne a Franței
Viva.ro
La vârsta de 73 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem, dar extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți de silueta Primei Doamne a Franței
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Unica.ro
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
Gsp.ro
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
Gsp.ro
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Avantaje.ro
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
Daniel Anghel
Interviu
Știri România
13:00
De la investiții străine de 10 miliarde de euro în 2022, România a ajuns la 700 de milioane în 2026. Consultant de top: „Sunt bani în piață, firmele așteaptă un guvern și reformarea statului”
Un bărbat ține în mână o carte electronică de identitate
Știri România
12:55
Peste 2,7 milioane de români au trecut la buletinul electronic. Până când mai poți călători în străinătate cu cartea de identitate veche
Parteneri
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură cu moartea animalului
Adevarul.ro
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură cu moartea animalului
Stanciu și Burcă la U Cluj! Președintele ardelenilor rupe tăcerea: totul despre cele două transferuri
Fanatik.ro
Stanciu și Burcă la U Cluj! Președintele ardelenilor rupe tăcerea: totul despre cele două transferuri
Economia României a stagnat în T2, iar BNR ține dobânda la 6,50%; inflația ar putea crește spre final de an
Financiarul.ro
Economia României a stagnat în T2, iar BNR ține dobânda la 6,50%; inflația ar putea crește spre final de an
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Claudia Dumitru și Rareș Cojoc
Stiri Mondene
13:04
Noi imagini cu Rareș Cojoc și iubita lui, Claudia Dumitru. Ce mesaj i-a transmis, după ce dansatorul a avut o nouă reușită la WDSF GrandSlam din Roma
Andreea Balan
Stiri Mondene
12:51
Fiica Andreei Bălan a împlinit 10 ani: „M-a învățat ce înseamnă să fiu mamă”
Parteneri
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Tvmania.libertatea.ro
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Redactia.ro
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
Gsp.ro
Nu va mai juca tenis în 2026 și a plecat să exploreze una dintre „Cele 7 minuni ale lumii”
Parteneri
Surpriză de proporții pe aeroport! Zece păsări vii, ascunse în chiloții unui bărbat
Mediafax.ro
Surpriză de proporții pe aeroport! Zece păsări vii, ascunse în chiloții unui bărbat
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului
Wowbiz.ro
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Furtuna Felicia lovește Europa și aduce ploi și vânt puternic. Cum va fi vremea în România
Observatornews.ro
Furtuna Felicia lovește Europa și aduce ploi și vânt puternic. Cum va fi vremea în România
Mesajul sfâșietor transmis de soțul Cristinei Mărie, chiar în ziua înmormântării: „Ai devenit un înger”
Kanald.ro
Mesajul sfâșietor transmis de soțul Cristinei Mărie, chiar în ziua înmormântării: „Ai devenit un înger”
POLITIC
Manifestanți la Universite în Strasbourg FOTO Radu Eremia
Reportaj
Politică
10:59
Corespondență. Cum a paralizat revolta elevilor o parte însemnată din Strasbourg
Siegfried Mureșan
Interviu
Politică
09:00
Siegfried Mureșan: Grindeanu i-a făcut viața mai grea lui Niculescu începând să traseze linii roșii
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Cristi Balaj, dezvăluiri din meciurile în care l-a arbitrat pe Leo Messi! “Cum să-l compari pe Ronaldo cu el?”
Fanatik.ro
Cristi Balaj, dezvăluiri din meciurile în care l-a arbitrat pe Leo Messi! “Cum să-l compari pe Ronaldo cu el?”
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Externe
13:48
Un angajat a primit un salariu de 10 ori mai mare din greșeală și a cheltuit toți banii în doar trei zile, în Ungaria. Ce a făcut când șeful i-a cerut banii înapoi
Stiri Mondene
13:40
Câte limbi străine știe Pepe junior. Artistul, dezvăluiri rare despre copiii lui: „Rosa a ieșit campioană națională”
Știri Externe
13:19
Volodimir Zelenski acuză dur SUA după atacurile rușilor în Ucraina: „Peste 70 de morți în două zile, iar Washingtonul menține afacerile cu Rusia”
Știri Externe
13:10
Jurista Navi Pillay a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2026, dar Comitetul nu a reușit să ia legătura cu ea
Citește mai multe
TRENDING
Politică
8 oct.
Ambasadoarea SUA care s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu la un restaurant din București este anchetată de Departamentul de Stat din SUA. Liderul PSD: "N-am făcut trădare de țară"
Stiri Mondene
09:34
Câți bani ar fi primit Cheloo pentru a participa la Asia Express 2026. A rezistat cinci etape în show-ul de la Antena 1
Știri România
8 oct.
Tragerile loto din 8 octombrie 2026. Report de peste 2,4 milioane de euro la Loto 6 din 49
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026. Luna Nouă în Balanță
Horoscop gemeni pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Gemeni. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026
Horoscop rac pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Rac. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026
Horoscop berbec pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Berbec. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026.
Horoscop taur pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Taur. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026
Horoscop sagetator pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Săgetător. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026
Cum păstrezi hreanul pentru iarnă
Lifestyle
8 oct.
Cum se păstrează hreanul pentru iarnă: metode simple ca să rămână proaspăt şi iute
Murături asortate la borcan
Lifestyle
8 oct.
Ce legume se pun la murat împreună? Combinații pentru borcane delicioase
Murături în saramură
Lifestyle
30 sept.
Cum se face saramura pentru murături? Proporția de apă și sare
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Lei românești pentru plata unei facturi
Știri România
11:29
ANAF a prins 5 firme care aduc muncitori din Asia cu facturi fictive de peste 6.000.000 de lei. Cum au păcălit statul
Dragoș Pătraru în timpul emisiunii Starea Nației
Știri România
09:40
Dragoș Pătraru a vorbit la TVR despre interviul cu George Simion difuzat de televiziunea publică: „Îngrijorarea cetățenilor este legitimă”
Imaginea prezintă o persoană îmbrăcată în haine închise la culoare care merge sub o umbrelă colorată în timpul unei ploi torențiale, într-o zonă de parcare cu autoturisme.
Știri România
08:21
Vremea se răcește de luni în toată țara și vin ploile, lapoviță și ninsori la munte. Prognoza meteo ANM pentru 12 octombrie-8 noiembrie 2026
Cuvantul supat din limba romana pronuntat intr-un videoclip
Știri România
07:16
Cuvântul din limba română care a devenit viral după ce mulți au crezut că e o greșeală, deși e în DOOM
Nicușor Dan, președintele României
Opinii
09:55
Votați ce vreți, dar dup-aia anticipate. Asta trebuie să spună Dan
Luca Niculescu. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Analiză
Opinii
09:00
Luca Niculescu, reformatorul sau doar încă un premier desemnat?
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu