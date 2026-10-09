Daniel Anghel (53 de ani) este country manager partner la PriceWaterhouseCoopers (PWC), una dintre cele mai mari companii de consultanță din lume.

Are o activitate bogată atât în tranzacții antreprenoriale majore, cât și în zona de legislație fiscală. La ImpactSEE, eveniment derulat pe 29-30 septembrie la București, finanțistul ne-a vorbit despre pericolele pe care le aduce prelungirea crizei politice.

Companiile străine invocă lipsa de predictibilitate

Daniel Anghel remarcă prăbușirea investițiilor străine, ca prim efect palpabil al haosului politic: „Sunt multe luni de când nu mai avem un guvern și este nevoie de decizii în piață. Am văzut multe companii care discută despre lipsa de predictibilitate. Până la final de august investițiile străine erau undeva la 700 de milioane euro, adică 20% din ceea ce am avut anul trecut în aceeași perioadă. În 2022 a fost un vârf de 8-10 miliarde de euro, iar diferența este fantastică. Iar principala frână este lipsa predictibilității.

Investitorii nu știu ce-i poate aștepta, sunt decizii care necesită o apropiere de piață. Costul energiei a crescut, România nu mai e atât de atractivă ca acum 20 de ani. Ritmul nostru de creștere a fost fantastic, am ajuns undeva la 80% din media europeană la nivel de consumption power”.

Ce a mers până acum nu se mai potrivește cu realitatea în care trăim

Consultantul atrage atenția: „Trebuie să schimbăm paradigma și să ne uităm în ce măsură wage led growth - creșterea economică bazată pe salarii, ne mai aduce prosperitate. Ministrul finanțelor vorbea în urmă cu câteva săptămâni despre această schimbare de paradigmă și aducerea de noi investiții în România, fie locale sau străine.

Acum cea mai mare investiție e în zona de sector public, unde avem 6-7% din PIB, ceea ce e foarte bine, dar nu suficient. Uitați-vă la OECD, așteptam să semnăm ultimul capitol, iată că nu se întâmplă nimic. Noi am avut vârfuri de lance, mă refer la creșterea PIB, atunci când am avut de atins anumite ținte: NATO, UE. OECD era una dintre aceste ținte care putea să schimbe paradigma în România și să atragă mai multe investiții”.

Daniel Anghel remarcă prăbușirea investițiilor străine, ca prim efect palpabil al haosului politic

S-a terminat PNRR, se va termina și SAFE, ce ne așteaptă după?

Daniel Anghel insistă că, pentru zona privată, Guvernul e un partener decizional vital:

„Va trebui să găsim alte surse de finanțare, care sunt foarte scumpe, având în vedere poziția în care ne aflăm. În ianuarie vor veni iar instituțiile financiare să calculeze ratingul de țară. Până acum lucrurile au arătat rezonabil, dar nu știu cât timp mai avem să recuperăm. Vedem că deficitul a scăzut, ceea ce e un element foarte bun de predictibilitate și de consolidare fiscală. Dar sunt multe alte decizii care trebuie luate, inclusiv la Consiliul Investitorilor Străini.

Noi aveam întâlniri regulate cu guvernul, acum nu mai avem un partener care să poată lua decizii. Predictibilitatea e pentru toate companiile, nu doar pentru străini. Când ne facem bugetele pentru 2-3-5 ani, chiar și pentru un an în avans, avem așteptări ca să putem să fundamentăm acele decizii. În lipsa fundamentării nu știi dacă trebuie să aduci noi linii de producție, de exemplu”.

Se simte o cădere economică, firmele au mai puțini salariați, cum se vede partea asta despre care puțini discută?

Șeful PWC România remarcă inerția reformării statului:

„Noi am crescut în ultimii ani pe consum, acesta a scăzut acum. Industria nu a mai ținut pasul, mai ales în zona alimentară. Până acum consolidarea fiscală s-a dus în zona privată, în zona de reformare a statului nu am văzut foarte multe lucruri. La transport rutier și aerian îmi spunea un consultant din Varșovia cât de importantă e strategia ce trebuie aplicată. OUG 109, care se raportează la alegerea executivilor în boardul companiilor de stat, ar trebui reconsiderată”.