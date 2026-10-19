Cum se modifică mersul trenurilor odată cu trecerea la ora de iarnă 2026. Anunțul făcut de CFR Călători

România trece la ora oficială de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, respectiv 25 spre 26 octombrie 2026. În acest interval, ora 04.00 va deveni ora 03.00, făcând ca ultima duminică din lună să fie cea mai lungă zi din an, cu 25 de ore.

Reprezentanții CFR Călători au transmis luni că schimbarea orei nu va modifica mersul trenurilor aflat în vigoare la nivel național. Graficele de circulație ale garniturilor de persoane vor fi menținute conform orarului stabilit, fără anulări sau modificări în traseele zilnice.

„În noaptea de 24/25 octombrie 2026, când ora 04.00 (ora oficială de vară) devine ora 03.00 (ora oficială de iarnă), toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 04.00 vor pleca la orele prevăzute în Mersul Trenurilor în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile de călători aflate deja în circulaţie după ora 04.00 (ora de vară) vor opri în staţiile din parcurs stabilite şi vor staţiona până la ora de plecare prevăzută în noul orar (ora Europei Orientale). De asemenea, trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinaţie", au transmis reprezentanții CFR Călători.

Având în vedere că şi în ţările vecine cu România trecerea de la ora de vară la ora oficială a Europei Orientale se face în aceeaşi zi, 25 octombrie 2026, trenurile internaționale vor circula, între staţiile de frontieră, conform orarului din Mersul Trenurilor în vigoare.

Călătorii pot obține informații despre circulația trenurilor: