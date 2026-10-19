Val de violențe în Italia: Guvernul Meloni trimite 500 de militari la Milano pentru operațiunea „Strade Sicure”

Valul de nemulțumire socială care străbate Italia a atins un punct critic. Din Nord și până în Sud, mii de oameni au ieșit în stradă împotriva scăderii puterii de cumpărare, a salariilor mici și a scumpirii carburanților.

Se pregătește înăsprirea pedepselor

În urma confruntărilor violente din Milano, guvernul condus de Giorgia Meloni a decis mobilizarea de urgență a 500 de militari pentru sprijinirea forțelor de ordine, potrivit Corriere della Sera.

Decizia a fost luată luni, la Palazzo Chigi, în cadrul unei reuniuni de urgență. La discuțiile care au durat mai bine de o oră au participat vicepremierii Matteo Salvini și Antonio Tajani, ministrul de Interne Matteo Piantedosi, ministrul Apărării Guido Crosetto, precum și conducerea poliției, a carabinierilor și a serviciilor secrete.

Soldații vor sprijini forțele existente pe străzile din Milano prin intermediul operațiunii „Strade Sicure” („Străzi sigure”), măsura urmând să fie inclusă într-o ordonanță de urgență discutată în cadrul unei ședințe extraordinare de guvern, marți, la ora 17.30.

Totodată, executivul de la Roma pregătește înăsprirea pedepselor, vizând inclusiv minorii implicați în acțiuni violente.

Un weekend de foc

Executivul italian reacționează după un weekend marcat de două mișcări majore de protest. În Nord, tinerii și studenții au manifestat împotriva inflației, a taxelor ridicate și a tăierilor de fonduri publice.

În Sud, fermierii și transportatorii au blocat artere rutiere și porturi strategice, revoltați de creșterea prețurilor la carburanți provocată de războiul din Iran, criză ce a dus deja la penurii temporare în supermarketuri și benzinării.

Protestele tinerilor au fost inițiate pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, sub sloganul „Italia in piazza” („Italia în stradă”), în urma unui apel lansat de un cont anonim. În Milano, aproximativ 2.000 de tineri s-au adunat sâmbătă în Piazza Duomo.

Deși majoritatea a manifestat pașnic, grupuri de protestatari mascați s-au desprins din marș și au atacat forțele de ordine cu proiectile, dând foc la bunuri urbane.

Duminică, fără un protest programat, grupuri de tineri au jefuit magazine de haine și supermarketuri pe strada comercială Via Torino, filmându-se și distribuind imaginile pe rețelele sociale.

Peste 80% dintre cei reținuți sunt minori

Bilanțul violențelor din capitala Lombardiei arată amploarea fenomenului. Poliția a efectuat 32 de arestări, majoritatea celor reținuți fiind minori. Un număr de 14 agenți au fost răniți, dintre care unul a fost lovit în cap cu o bucată de pavaj.

Totodată, peste 200 de tineri au fost reținuți pentru legitimare, mai mult de 80% dintre ei fiind minori de 11, 12 sau 13 ani, proveniți din suburbii și localități limitrofe. Asociația oamenilor de afaceri din Milano a estimat pagubele materiale la peste un milion de euro.

Incidentele au continuat și luni dimineață la Legnano, lângă Milano, unde un grup de elevi a protestat în fața unui liceu, fiind aruncate pietre spre sediul poliției. Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a condamnat ferm evenimentele, catalogând atacurile împotriva poliției și spargerea afacerilor drept intolerabile și nejustificabile.

Premierul Giorgia Meloni a reacționat precizând că „protestul este un drept, dar incendierea orașelor noastre nu este”

În paralel, ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, a devansat întâlnirea cu reprezentanții transportatorilor din Sud pentru a încerca dezamorsarea crizei din aprovizionare. Mișcările de stradă din Italia se înscriu într-un context european mai larg de nemulțumiri sociale, similar celor din Spania, Franța sau Albania, generate de scăderea nivelului de trai.

Sărăcia scoate oamenii în stradă și în Belgia, Italia, Portugalia și Franța

Sâmbătă, sute de mii de oameni au ieșit pe străzi în Franța, Belgia, Italia și Portugalia pentru a protesta față de creșterea costului vieții și a sărăciei și punând presiune asupra guvernelor din întreaga Uniune Europeană.

La Milano, un protest față de războaie și de creșterea costului vieții a început pașnic, dar a degenerat rapid în violențe. Manifestanți mascați au aruncat cu pietre și bucăți de pavaj spre polițiști, au incendiat baricade și au jefuit magazine.

Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Potrivit agenției LaPresse, doi polițiști au fost răniți, iar aproximativ 50 de protestatari, majoritatea minori, au fost reținuți.

Prim-ministrul Giorgia Meloni a condamnat violențele, afirmând că „protestul este un drept, dar incendierea orașelor noastre nu este”. În Bologna, au fost raportate incidente similare, cu aruncări de pietre și altercații între protestatari și poliție.

Produsele furate din magazinele de lux în timpul protestelor din Franța au ajuns pe platforma Vinted

Protestele violente care au zguduit mai multe orașe din Franța au fost urmate rapid de un fenomen neașteptat pe rețelele de socializare și pe platformele de revânzare de obiecte second-hand.

La doar scurt timp după ce mai multe magazine de lux și centre comerciale au fost vandalizate și jefuite, internetul a fost inundat de anunțuri suspecte, dar și de videoclipuri în care tinerii se afișează fără nicio reținere cu bunurile sustrase.

De exemplu, un tânăr s-a filmat pe TikTok în timp ce prezenta trei ceasuri de lux marca Rolex și mai multe genți scumpe, susținând cu mândrie că „și-a scos banii” în urma evenimentelor din 17 octombrie, potrivit Observator News.