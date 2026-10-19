Susține Susține

Val de violențe în Italia: Guvernul Meloni trimite 500 de militari la Milano pentru operațiunea „Strade Sicure”

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
Comentează
Val de violențe la Milano, Guvernul trimite 500 de militari pe străzi. Sursă foto: Getty Images.
Val de violențe la Milano, Guvernul trimite 500 de militari pe străzi pentru a sprijini forțele de ordine. Sursă foto: Getty Images.
Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Valul de nemulțumire socială care străbate Italia a atins un punct critic. Din Nord și până în Sud, mii de oameni au ieșit în stradă împotriva scăderii puterii de cumpărare, a salariilor mici și a scumpirii carburanților.

Cuprins:

Se pregătește înăsprirea pedepselor

În urma confruntărilor violente din Milano, guvernul condus de Giorgia Meloni a decis mobilizarea de urgență a 500 de militari pentru sprijinirea forțelor de ordine, potrivit Corriere della Sera.

Decizia a fost luată luni, la Palazzo Chigi, în cadrul unei reuniuni de urgență. La discuțiile care au durat mai bine de o oră au participat vicepremierii Matteo Salvini și Antonio Tajani, ministrul de Interne Matteo Piantedosi, ministrul Apărării Guido Crosetto, precum și conducerea poliției, a carabinierilor și a serviciilor secrete.

Soldații vor sprijini forțele existente pe străzile din Milano prin intermediul operațiunii „Strade Sicure” („Străzi sigure”), măsura urmând să fie inclusă într-o ordonanță de urgență discutată în cadrul unei ședințe extraordinare de guvern, marți, la ora 17.30.

Totodată, executivul de la Roma pregătește înăsprirea pedepselor, vizând inclusiv minorii implicați în acțiuni violente.

Un weekend de foc

Executivul italian reacționează după un weekend marcat de două mișcări majore de protest. În Nord, tinerii și studenții au manifestat împotriva inflației, a taxelor ridicate și a tăierilor de fonduri publice.

În Sud, fermierii și transportatorii au blocat artere rutiere și porturi strategice, revoltați de creșterea prețurilor la carburanți provocată de războiul din Iran, criză ce a dus deja la penurii temporare în supermarketuri și benzinării.

Protestele tinerilor au fost inițiate pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, sub sloganul „Italia in piazza” („Italia în stradă”), în urma unui apel lansat de un cont anonim. În Milano, aproximativ 2.000 de tineri s-au adunat sâmbătă în Piazza Duomo.

HtmlCode

Deși majoritatea a manifestat pașnic, grupuri de protestatari mascați s-au desprins din marș și au atacat forțele de ordine cu proiectile, dând foc la bunuri urbane.

Duminică, fără un protest programat, grupuri de tineri au jefuit magazine de haine și supermarketuri pe strada comercială Via Torino, filmându-se și distribuind imaginile pe rețelele sociale.

Peste 80% dintre cei reținuți sunt minori

Bilanțul violențelor din capitala Lombardiei arată amploarea fenomenului. Poliția a efectuat 32 de arestări, majoritatea celor reținuți fiind minori. Un număr de 14 agenți au fost răniți, dintre care unul a fost lovit în cap cu o bucată de pavaj.

Totodată, peste 200 de tineri au fost reținuți pentru legitimare, mai mult de 80% dintre ei fiind minori de 11, 12 sau 13 ani, proveniți din suburbii și localități limitrofe. Asociația oamenilor de afaceri din Milano a estimat pagubele materiale la peste un milion de euro.

Incidentele au continuat și luni dimineață la Legnano, lângă Milano, unde un grup de elevi a protestat în fața unui liceu, fiind aruncate pietre spre sediul poliției. Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a condamnat ferm evenimentele, catalogând atacurile împotriva poliției și spargerea afacerilor drept intolerabile și nejustificabile.

Premierul Giorgia Meloni a reacționat precizând că „protestul este un drept, dar incendierea orașelor noastre nu este”

În paralel, ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, a devansat întâlnirea cu reprezentanții transportatorilor din Sud pentru a încerca dezamorsarea crizei din aprovizionare. Mișcările de stradă din Italia se înscriu într-un context european mai larg de nemulțumiri sociale, similar celor din Spania, Franța sau Albania, generate de scăderea nivelului de trai.

Sărăcia scoate oamenii în stradă și în Belgia, Italia, Portugalia și Franța

Sâmbătă, sute de mii de oameni au ieșit pe străzi în Franța, Belgia, Italia și Portugalia pentru a protesta față de creșterea costului vieții și a sărăciei și punând presiune asupra guvernelor din întreaga Uniune Europeană.

La Milano, un protest față de războaie și de creșterea costului vieții a început pașnic, dar a degenerat rapid în violențe. Manifestanți mascați au aruncat cu pietre și bucăți de pavaj spre polițiști, au incendiat baricade și au jefuit magazine.

Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Potrivit agenției LaPresse, doi polițiști au fost răniți, iar aproximativ 50 de protestatari, majoritatea minori, au fost reținuți.

Prim-ministrul Giorgia Meloni a condamnat violențele, afirmând că „protestul este un drept, dar incendierea orașelor noastre nu este”. În Bologna, au fost raportate incidente similare, cu aruncări de pietre și altercații între protestatari și poliție.

Produsele furate din magazinele de lux în timpul protestelor din Franța au ajuns pe platforma Vinted

Protestele violente care au zguduit mai multe orașe din Franța au fost urmate rapid de un fenomen neașteptat pe rețelele de socializare și pe platformele de revânzare de obiecte second-hand.

La doar scurt timp după ce mai multe magazine de lux și centre comerciale au fost vandalizate și jefuite, internetul a fost inundat de anunțuri suspecte, dar și de videoclipuri în care tinerii se afișează fără nicio reținere cu bunurile sustrase.

De exemplu, un tânăr s-a filmat pe TikTok în timp ce prezenta trei ceasuri de lux marca Rolex și mai multe genți scumpe, susținând cu mândrie că „și-a scos banii” în urma evenimentelor din 17 octombrie, potrivit Observator News.

Platforma de resale Vinted a înregistrat un aflux de anunțuri suspecte cu articole de lux furate după ce au izbucnit revolte în toată Franța.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri Italia proteste Giorgia Meloni
Parteneri
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul celebru la brațul căreia stă acum. Ce s-a aflat i-a lăsat mască pe mulți
Viva.ro
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul celebru la brațul căreia stă acum. Ce s-a aflat i-a lăsat mască pe mulți
&#039;Fata asta e foarte periculoasă&#039;. Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
Unica.ro
&#039;Fata asta e foarte periculoasă&#039;. Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
Gsp.ro
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
Gsp.ro
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
Parteneri
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Tvmania.libertatea.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
ALTE ȘTIRI
Un tren operat de CFR Călători staționează în gară
Știri România
19 oct.
Cum se modifică mersul trenurilor odată cu trecerea la ora de iarnă 2026. Anunțul făcut de CFR Călători
Un tractor roșu care a arat un lan de grâu și a strâns pe un câmp din România
Știri România
19 oct.
Cum vor putea fermierii să achiziționeze terenuri agricole prin leasing fără a plăti suma integrală de la început
Parteneri
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Adevarul.ro
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Guțea la FCSB? “Gigi Becali va încerca, probabil, să-l transfere, dar talentatul puști are o mare problemă!” Editorial Ștefan Beldie
Fanatik.ro
Guțea la FCSB? “Gigi Becali va încerca, probabil, să-l transfere, dar talentatul puști are o mare problemă!” Editorial Ștefan Beldie
Breșa OpenCode a adus unor utilizatori taxări de peste 1.000 de dolari. Ce chei trebuie înlocuite
Financiarul.ro
Breșa OpenCode a adus unor utilizatori taxări de peste 1.000 de dolari. Ce chei trebuie înlocuite
Parteneri
Superliga.ro
Iarba verde de acasă
Superliga.ro
Univ. Craiova - Farul 2-0. 5 to go
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Andra și Cătălin Măruță | sursa foto: PRO TV
Stiri Mondene
19 oct.
Ce a învățat-o Niculina Stoican pe Andra să facă la începutul relației cu Cătălin Măruță: „N-am mai zis asta la nimeni”
Amalia Enache
Exclusiv
Stiri Mondene
19 oct.
Ce spune Amalia Enache despre intervenții estetice: „Mă tem de orice modificare”
Parteneri
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.libertatea.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Redactia.ro
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Parteneri
Gsp.ro
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
Gsp.ro
Cea mai nouă relație din tenisul românesc: „Să nu îmi puneți microfoane când sunt în lojă la meciurile lui!”
Parteneri
POLITICO: România, pe cale să pună capăt, mâine, unei paralizii politice de cinci luni
Mediafax.ro
POLITICO: România, pe cale să pună capăt, mâine, unei paralizii politice de cinci luni
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Wowbiz.ro
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Harta României va fi schimbată. Dispar sute de localităţi, după referendum
Observatornews.ro
Harta României va fi schimbată. Dispar sute de localităţi, după referendum
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept”
Kanald.ro
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept”
POLITIC
Kelemen Hunor conduce UDMR din 2011. Foto: Hepta
Politică
19 oct.
Kelemen Hunor l-a atenționat pe Luca Niculescu înaintea votului din Parlament: „Are 6 luni de zile fără moțiune de cenzură”
Premierul desemnat Luca Niculescu are 10 zile sa formeze un Guvern. Foto: Hepta
LiveText
Politică
19 oct.
S-a încheiat prima zi a audierilor miniștrilor Guvernului Luca Niculescu. Avize favorabile pe bandă rulantă
Parteneri
Doar 17 dintre cei 327 de candidați la șefia școlilor din Iași și-au făcut publice numele. „Nu am nimic de ascuns”
Ziaruldeiasi.ro
Doar 17 dintre cei 327 de candidați la șefia școlilor din Iași și-au făcut publice numele. „Nu am nimic de ascuns”
Rapid, gest de mare club după atacul sângeros din Bistrița! Ce surpriză i-au pregătit giuleștenii copilului-erou care a încercat să își apere profesoara
Fanatik.ro
Rapid, gest de mare club după atacul sângeros din Bistrița! Ce surpriză i-au pregătit giuleștenii copilului-erou care a încercat să își apere profesoara
24 de români condamnați pentru infracțiuni grave au fost expulzați din Irlanda. Au fost aduși la București cu un avion închiriat
Spotmedia.ro
24 de români condamnați pentru infracțiuni grave au fost expulzați din Irlanda. Au fost aduși la București cu un avion închiriat
Ultimele știri
Știri România
19 oct.
Acces interzis pe Facebook, Instagram și TikTok în România pentru copiii sub 14 ani, proiect de lege după atacul de la școala din Bistrița
Știri Externe
19 oct.
Val de violențe în Italia: Guvernul Meloni trimite 500 de militari la Milano pentru operațiunea „Strade Sicure”
Infrastructura
19 oct.
Prejudicii de peste 22 milioane de lei la Centurile Comarnic și Mizil, stabilite de un audit al Curții de Conturi: Ce spune CJ Prahova
Știri România
19 oct.
Un cunoscut YouTuber român a fost controlat timp de nouă luni de ANAF și îi laudă pe inspectori: „Au fost de nota 10”
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
19 oct.
Impozitarea locuințelor la valoarea de piață nu se va aplica de la 1 ianuarie 2027 după modificarea jalonului PNRR
Lifestyle
19 oct.
Horoscop 20 octombrie 2026. Peștii au de ales între nesiguranță permanentă sau atitudine constructivă, deschisă la nou
Analiză
Politică
19 oct.
Calculele dinaintea învestirii Guvernului Niculescu: cu ce scor trece de Parlament cabinetul PSD cu premier independent
Știri Locale
19 oct.
Un elev și-a înjunghiat profesoara și un coleg la Școala Ștefan cel Mare, în Bistrița. Agresorul e în clasa a VII-a
Fettuccini carbonara la restaurantul Panza's, în Saratoga Springs, New York. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
19 oct.
Alimentul ieftin care se prepară în doar câteva minute și i-a cucerit pe români: 7 din 10 oameni îl consumă săptămânal
Monede vechi din aur roman
Lifestyle
19 oct.
Comoară din aur roman găsită de doi arheologi amatori, cu peste 140 de monede vechi de o valoare uriașă
Un grup de protestatari a spart geamurile magazinului Louis Vuitton din Paris, duminică, 18 octombrie. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
19 oct.
Produsele furate din magazinele de lux în timpul protestelor din Franța au ajuns pe platforma Vinted: „Anunțurile suspecte au fost eliminate”
Orionide 2026 - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
19 oct.
Orionide 2026: când se văd și unde poți observa ploaia de meteori în România
O imagine cu un cuplu care savurează o băutură la o terasă din Paris, lângă Arcul de Triumf, în timpul protestelor violente, a devenit virală. Sursă foto: Captură video/ Facebook /CBS News.
Lifestyle
19 oct.
Imagine virală în timpul protestelor din Paris: în ciuda haosului din jur, un cuplu savurează liniștit o băutură la terasă, lângă Arcul de Triumf
Cine poate afla câți bani are o persoană decedată în bancă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
17 oct.
Cine poate afla câți bani avea o persoană decedată în bancă
Un câine și o pisică stând îmbrățișati
Lifestyle
15 oct.
Cum introduci o pisică nouă într-o casă în care există deja un câine sau o altă pisică
De ce se ia tensiunea la mâna stângă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
13 oct.
De ce se ia tensiunea la mâna stângă
Cât timp se fierb cartofii pentru piure
Lifestyle
11 oct.
Cât timp se fierb cartofii pentru un piure reușit
Colaj atacator Bistrița
Analiză
Știri România
19 oct.
Atacul de la Bistrița, inspirat de un asalt similar petrecut în Rusia. Radicalism de tip „Groyper Army” în mesajele agresorului de 13 ani, care căuta să înjunghie un coleg de etnie romă
Dunărea a scăzut sub cota critică de siguranță Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
Știri România
19 oct.
Dunărea a scăzut sub cota critică de siguranță. Reacțiile Nuclearelectrica şi Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare
Foto: Damen Shipyards
Știri România
19 oct.
Damen a contestat licitația prin care Rheinmetall a cumpărat Șantierul Naval Mangalia
Odată cu Ilie Bolojan, a plecat și Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului din iulie 2025. Foto: Hepta
Știri România
19 oct.
Ilie Bolojan, bilanț la plecarea din funcția de premier, după un an și 4 luni: „Am preluat o țară cu spatele la zid. PSD a blocat reformele care afectau interese puternice”. Ce lasă Guvernului Luca Niculescu
Nicușor Dan la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est
Opinii
18 oct.
De ce președintele Nicușor Dan nu reformează SIE, o instituție cu rol vital în timpul războiului Rusiei asupra Europei
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Ilustrație stradă Sursa foto-Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Cartea, ziua de pensie și inteligența artificială
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu