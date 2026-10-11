Armina și Marcel Andrei au pus stop experienței de la Insula Iubirii 2026, în ediția de sâmbătă seară, 10 octombrie. După ce și-a văzut soțul în prezența altor femei, Arminei i s-a făcut rău și a ajuns de urgență la spital. În cele din urmă, cei doi au fost chemați de Radu la bonfire, acolo unde s-a decis că aceștia vor pleca acasă.

Armina și Marcel Andrei sunt căsătoriți de aproximativ un an și jumătate și s-au înscris la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Actualul concurent a fost și ispită, în același sezon în care a participat și Maria Covașa, blondina care l-a cucerit pe "Maluma de Tenerife".

După ce lacrimile au cuprins-o zile la rând, Armina a cedat și a ajuns la spital, pentru a face o serie de investigații. Simțind că nu mai poate continua, ea a visat la întâlnirea cu bărbatul care-i este partener de viață... iar aseară, a avut loc!

Într-un bonfire special, față în față cu Radu Vâlcan, Armina și Marcel s-au reîntâlnit, s-au îmbrățișat și și-au spus tot ce îi apăsa după 10 zile petrecute la distanță. Finalul serii le-a adus și o decizie clară – testul s-a încheiat pentru ei. În două atmosfere complet diferite, cei doi și-au luat la revedere de la colegii de vilă și au pășit împreună spre viitor.

„Am înțeles. Gata, liniștește-te, Miți! Mergem acasă! Eu sunt foarte împăcat și cu mine și cu tine. Am văzut ce trebuia să văd la tine. O să fie cum trebuie”, a declarat Marcel Andrei, la Insula Iubirii.

Armina Andrei a suferit după ce a văzut imaginile în care soțul ei apărea în prezența altor femei. Concurenta a început să plângă fără oprire și a fost transportată la spital, în urma unui atac de panică puternic.

„Nu am fost așa în viața mea (...) Am mai avut atacuri de panică, la care el a fost lângă mine, dar nu așa”, a declarat Armina Andrei.

După ce anul trecut a fost ispită, Marcel Andrei a revenit la Insula Iubirii, de această dată, alături de soția lui, Armina. Cei doi sunt într-o relație de 3 ani, iar de 2 ani au decis că viitorul lor trebuie să fie unul comun, așa că s-au căsătorit. Locuiesc în Tenerife, acolo unde ea este recepționer la hotel, iar el este chelner și promoter imobiliar. El are 37 de ani, iar ea este mai tânără, având 27 de ani, însă împreună par să fie de neoprit.