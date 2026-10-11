Sâmbătă, 10 octombrie, au început filmările la „Românii au talent” 2027, iar Andra a publicat primele imagini în care apare alături de colegii ei, de la masa juriului, Andi Moisescu, Nadia Comăneci și Mihai Bobonete.

Andra a publicat pe contul de socializare imagini speciale de la reîntâlnirea cu colegii ei. Nadia Comăneci și-a făcut apariția în culisele show-ului și a mers chiar în camera în care se pregătea Andra.

Gimnasta i-a mărturisit Andrei că era singura persoană pe care nu o întâlnise până atunci. „Ești singura pe care nu am întâlnit-o”, a mărturisit Nadia Comăneci în videoclipul publicat de Andra la InstaStory.

Momentul a fost surprins chiar înainte de filmările emisiunii, într-o perioadă în care echipa se pregătește pentru sezonul 17, Românii au talent.

Mihai Bobonete, Nadia Comăneci, Andra și Andi Moisescu s-au așezat la masa juriului, pregătiți să descopere oameni cu talente neașteptate. De la momente care vor stârni hohote de râs, până la prestații care vor emoționa și vor ridica sala în picioare, fiecare concurent va avea șansa să demonstreze că talentul nu are limite.

„Noi suntem la filmările sezonului 17 REAL și abia așteptăm să vedem ce ne-au pregătit concurenții. Sunt 17 sezoane! WOW! Este ireal, dar, totuși REAL. În sezonul 17 publicul din sală devine parte din juriu – asta este foarte important.

Și ne bucurăm, de asemenea, că avem un nou jurat și întâmplarea face că filmările încep chiar într-o zi de 10, cu o jurată de nota 10. Și prezentatori de nota 20!”, au spus prezentatorii emisiunii, Smiley & Pavel Bartoș.

Din sezonul 17, toată experiența devine reală, iar oamenii din sală vor avea un cuvânt de spus la fiecare prestație de pe scenă.