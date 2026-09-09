iPhone Duo, lansat oficial de Apple: prețuri, specificații complete și disponibilitate pentru primul iPhone pliabil

Cel mai important moment din ultimul deceniu pentru Apple tocmai a avut loc pe scena amfiteatrului Steve Jobs din Apple Park, Cupertino. Compania a lansat iPhone Duo, primul telefon pliabil al gigantului american, un device care combină un format de tip „pașaport” cu funcții avansate de Inteligență Artificială. Acesta are și o capacitate de multi-taksing net superioară modelelor „nepliabile” de până acum.

Deși până în ultimele zile s-a crezut că numele noului telefon va fi iPhone Ultra, se pare că iPhone Duo este denumirea aleasă pentru cel mai nou produs Apple, așa cum a confirmat de dimineață și Mark Gurman de la Bloomberg.

Telefonul a fost introdus pe scena amfiteatrului cu expresia „One more thing”, una patentată de Steve Jobs în 2007, atunci când a lansat primul iPhone.

iPhone Duo: design inovator cu două ecrane

Cu iPhone Duo, Apple introduce un design complet nou. Închis, smartphone-ul are dimensiunea unui pașaport și un ecran exterior Super Retina XDR de 5,4 inci, care acoperă 90% din suprafața ecranului modelului iPhone 18 Pro.

Deschis, device-ul dezvăluie un ecran interior Super Retina XDR de 7,6 inci, cu 50% mai mare decât cel al iPhone 18 Pro Max, oferind o suprafață numai bună pentru multitasking, gaming sau vizionarea de conținut.

Ambele ecrane au același raport de aspect, asigurând o tranziție vizuală fluidă între modurile deschis și închis. De asemenea, sunt dotate cu tehnologii de vârf, precum ProMotion, Always On și o luminozitate maximă de 3000 de niți, pentru o vizibilitate mai bună în orice condiții.

Performanță și autonomie impresionante pentru iPhone Duo

iPhone Duo este alimentat de noul procesor A20 Pro, același utilizat în modelele iPhone 18 Pro și Pro Max. Potrivit Apple, acest cip oferă o performanță cu 35% mai bună decât iPhone 17 Pro, datorită unui sistem avansat de gestionare termică cu cameră de vapori personalizată.

Specificațiile complete pentru Apple iPhone Duo. Libertatea

Procesorul dispune de o unitate CPU cu 6 nuclee, mai rapidă cu 20%, și un GPU cu 7 nuclee, cu 40% mai eficient energetic. Autonomia device-ului ajunge la până la 31 de ore de redare video pe ecranul interior, 44 de ore pe cel exterior și 24 de ore de utilizare combinată.

În plus, iPhone Duo suportă încărcare rapidă, ajungând la 50% în doar 20 de minute, și încărcare wireless prin MagSafe sau Qi2 în aproximativ 30 de minute.

Cameră foto care aduce cu sine noi experiențe

Sistemul de camere al iPhone Duo propune funcții noi care sunt posibile datorită designului său pliabil. Camera principală de 48MP Fusion permite realizarea fotografiilor clare, inclusiv imagini de înaltă rezoluție la 48MP sau capturi de 24MP, optimizate pentru partajare.

Camera Ultra Wide de 48MP oferă un unghi larg de vizualizare și permite fotografierea macro. În plus, camera FaceTime, ascunsă sub ecranul interior, oferă posibilitatea de a realiza apeluri video hands-free.

„iPhone Duo este cea mai importantă schimbare pentru iPhone de la lansarea originalului. Cu un design complet nou și experiențe intuitive, redefinește conceptul de smartphone pliabil”, a declarat John Ternus, CEO Apple.

iOS 27: o experiență gândită special pentru iPhone Duo

Noua versiune de iOS 27 este adaptată pentru iPhone Duo, oferind o experiență familiară, dar optimizată pentru cele două ecrane. Ecranul de pornire este împărțit în două pagini, iar aplicațiile Apple sunt deja optimizate pentru designul pliabil.

Funcții noi, precum Split View, permit utilizatorilor să deschidă două aplicații simultan, să salveze perechi de aplicații pentru acces rapid și să își îmbunătățească productivitatea.

Rezistență sporită

Carcasa iPhone Duo este fabricată din titan de grad 5. Device-ul este rezistent la apă, praf și stropi, având certificare IP68. Ecranele sunt protejate de Ceramic Shield, cu o rezistență la zgârieturi de trei ori mai mare decât generația anterioară.

Balamaua este construită din peste 100 de componente, oferind o experiență lină de deschidere și închidere

Disponibilitate și preț pentru iPhone Duo

iPhone Duo vine în două culori, Star White și Night Sky.

Utilizatorii din peste 70 de țări, inclusiv cele din Uniunea Europeană, vor putea precomanda iPhone Duo începând cu 16 octombrie. Telefonul va fi disponibil din 23 octombrie, urmând să fie lansat în alte 28 de țări pe 30 octombrie.