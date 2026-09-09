În ce mai merită să investești în 2026? Opțiuni chiar și pentru un buget mic

Despre investiții se vorbește în ultima perioadă mai mult ca oricând. Dar ce opțiuni ai efectiv în România, mai ales când bugetul tău este unul destul de limitat, și de unde vin banii ulterior?

Bursa poate fi o opțiune pentru orice investitor. A devenit, însă, destul de scumpă. Există și alt aspect pe care este bine să-l ai în vedere - o parte semnificativă din potențialul de creștere pe care îl are o companie se consumă, de multe ori, înainte de listarea ei. În plus, companii mari preferă în unele cazuri să rămână private mai mult timp decât se obișnuia până nu de mult.

„Companiile listate și care au creștere bună se tranzacționează acum la multipli foarte mari – peste 20, 25, 30. Înseamnă că ar trebui să aștepți 20 de ani pentru ca să se întoarcă banii. Deci, din punctul meu de vedere, bursa e la niște maxime și probabil că m-aș uita mai degrabă acum în piața privată unde încă potențialul de creștere al companiei nu e consumat și multipli sunt incomparabil mai mici. Pentru randamentul final cred că prețul de intrare e cel mai important”, a explicat Tic Nica, Chief Growth Officer Growceanu, într-un interviu din seria „Întreabă expertul”.

Dacă ai un apetit mai ridicat pentru risc și ești conștient că piața abia acum începe să fie reglementată, atunci investițiile în criptomonede pot fi o opțiune interesantă. Dacă, în schimb, preferi să mergi pe o piață reglementată, atunci ai putea să fii tentat de investițiile private. Practic, în cazul lor beneficiezi de un nivel de protecție comparabil cu cel pe care îl ai atunci când te îndrepți către un fond de investiții sau către bursă.

Printr-o platformă de investiții în companii private, așa cum este și Growceanu, poți să faci chiar și primii pași în investiții imobiliare. Printre proiectele listate în platformă se numără, în momentul de față, Urban Spaces Built To Rent, componenta dedicată închirierilor pe termen scurt din Urban Spaces Aviației, o dezvoltare mixtă de 150 de milioane de euro din Capitală. Investiția minimă pe care o poți face este de doar 1.000 euro.

„Ai trei vectori de randament. O dată câștigi cât câștigă dezvoltatorul, practic devii asociat cu dezvoltatorul în dezvoltarea proiectului și ai un randament de acolo. Există randamentul pe care îl are toată lumea de apreciere a assetului, care variază în funcție de fluctuațiile pieței, și există un randament operațional care, de data asta, nu mai implică efort din partea ta. E pur și simplu randamentul pe care îl ai ca acționar într-o companie care operează un asset”, a mai explicat Tic Nica în cadrul interviului acordat Imobiliare.ro.

Există și alte modalități prin care poți să faci investiții în real estate. În primul rând poți cumpăra o locuință pe care o poți închiria ulterior în regim hotelier sau pe termen lung. Randamentul pe care îl poți obține într-o astfel de situație poate să varieze puternic în funcție de prețul de achiziție, zona în care se află proprietatea, de dotări, facilități, vechimea imobilului, dar și de atractivitatea pe care o are orașul atât din punct de vedere turistic, cât și ca centru universitar sau ca hub de oportunități profesionale, inclusiv pentru expați.

În unele orașe, precum Cluj-Napoca, ai șanse mai mari să obții un randament mai bun, dacă optezi pentru închirierea locuinței în regim hotelier. În Brașov, cartiere în plină dezvoltare, precum Tractorul sau Astra, aduc randamente bune la închirierea pe termen lung. Tot în cazul închirierii pe termen lung, apartamente din zone accesibile, dar extrem de bine conectate la mijloacele de transport în comun, inclusiv la metrou, pot aduce în București beneficii interesante micilor investitori.