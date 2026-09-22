Un muncitor a murit după ce a căzut de la înălțime, în timp ce demonta o hală în Olt

Un muncitor a murit într-un accident de muncă, în timp ce lucra la demolarea unei hale metalice în județul Olt.

Bărbatul de 53 de ani a murit într-un accident de muncă

Un bărbat de 53 de ani, angajat al unei societăți comerciale din comuna Izbiceni, județul Olt, a murit în cursul zilei de 21 septembrie 2026, după ce a căzut de la înălțime în timpul lucrărilor de demontare a unei hale metalice, relatează portalul de știri locale Gazeta de Sud. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Cum s-ar fi produs accidentul în care a murit bărbatul de 53 de ani

Accidentul a avut loc în jurul orei 11:30, în timpul operațiunilor de dezasamblare a unei hale metalice. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat printr-un apel la 112 că un muncitor s-a precipitat de la înălțime în timpul activității. La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Corabia.

Din primele verificări, s-a stabilit că bărbatul, în vârstă de 53 de ani, era angajat al unei firme și a căzut în timpul lucrărilor de demontare. În urma accidentului, acesta a murit.

Autoritățile au deschis o anchetă

Trupul bărbatului a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru efectuarea necropsiei. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Ancheta vizează posibile infracțiuni de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, precum și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.