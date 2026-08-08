În timp ce unii s-au bucurat de evenimentele culturale şi concertele gratuite, alţii au reproşat administraţiei locale prioritizarea distracţiei în detrimentul rezolvării problemelor stringente ale oraşului, relatează News.ro.

Centrul oraşului, blocat pentru eveniment

Începând cu seara zilei de 7 august 2026, centrul Ploieștiului a fost complet blocat pentru traficul auto, provocând nemulțumirea șoferilor. Rutele ocolitoare, care au deviat circulația către străzi cu o singură bandă pe sens, au generat cozi interminabile și întârzieri pentru locuitorii care încercau să ajungă la destinație. „Cât de cretin să fii să întrerupi circulația în centrul orașului pe 7 august după ora 16?”, a scris un utilizator pe pagina oficială de Facebook a Primăriei.

Postările Primăriei Ploiești despre eveniment au fost ținta unui val de critici din partea cetățenilor nemulțumiți de decizia autorităților de a investi în festivitatea orașului. „Pentru asta am plătit impozit mărit?”, întreabă un ploieștean. „Altele sunt prioritățile acestui oraș, în afară de petreceri se mai face ceva?”, adaugă un altul.

Condițiile precare ale infrastructurii și problema gunoaielor din cartiere au fost principalele nemulțumiri exprimate. „Gunoaiele din cartierele din Ploiești când le luați? Circulă șobolani pe lângă ele!”, a scris un alt utilizator. Mulți locuitori au comparat evenimentul cu expresia „pâine și circ”, acuzând administrația de priorități greșite. „În vremuri normale, un astfel de spectacol ar fi fost binevenit, dar acum e doar circ pentru naivii care nu văd cu ce ne confruntăm”, a comentat altcineva.

Atacuri la adresa primarului Mihai Poliţeanu

Primarul independent Mihai Polițeanu, cunoscut pentru organizarea frecventă a unor astfel de evenimente, a fost ținta atacurilor directe. „Bravo, domnule primar, ești un hoț ca toți ceilalți”, a scris un utilizator pe pagina primăriei. În plus, edilului i s-a reproșat că nu și-a respectat promisiunile electorale, cum ar fi crearea de piste pentru biciclete. „Numai să dai banii noștri pe concerte. Te mai votează cineva?”, a scris un alt ploieștean.

O declarație a primarului Polițeanu, conform căreia participarea la eveniment ar fi redus consumul energetic al locuințelor, a fost privită cu scepticism. „Faptul că oamenii pleacă de acasă nu înseamnă că locuințele încetează să consume energie”, i-a răspuns un cetățean, adăugând că un concert de asemenea amploare are un consum propriu semnificativ.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE