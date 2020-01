Paradisul alb din apropierea graniței cu Elveția este alegerea ideală atât pentru veteranii sporturilor de iarnă, cât și pentru începători, unde vei avea la îndemână aproximativ 130 km de pârtii de explorat în voie, cu un sezon de schi ce te așteaptă până în luna aprilie. Petrece un sejur de neuitat în Avoriaz, destinație magică propusă de AeroVacanțe! Turoperatorul a pregătit o ofertă specială pentru pachetul de 7 nopți de cazare în perioada 28 martie – 4 aprilie, ce include zborul București – Lyon – București, transfer aeroport-hotel-aeroport, skipass 6 zile, acces la sesiunile de coaching (2h/zi) și acces la petrecere après-ski, la un tarif de numai 938 euro/persoană.

Stațiune prietenoasă, indiferent de nivelul de schi

Pârtiile din stațiunea Avoriaz sunt împărțite în patru sectoare, în funcție de nivelul pantelor, pentru ca fiecare vizitator să poată alege locul cel mai potrivit pentru distracție pe măsură, în condiții de siguranță. Super Morzine se adresează în principal începătorilor, unde se găsesc și școlile de schi cu traineri care îți pot împărtăși noțiunile de bază pentru a te bucura de un sejur reușit pe pârtie.

Lindarets este o vale foarte apreciată, cu mai multe tipuri de pârtii, precum și cu un impresionant snowpark – The Stash, dezvoltat și bazat pe principii ecologice, singurul de acest gen din Franța. La baza văii se găsesc mai multe restaurante și un mic sat unde te poți relaxa pe înserat după o zi plină de adrenalină pe pârtie. Fornet, adresată schiorilor ceva mai avansați, este o zonă unde se schiază printre pâlcuri și roci uriașe. Aici, poți testa faimoasa pârtie La Chavanette, cunoscută și sub denumirea de The Swiss Wall, una dintre cele mai abrupte pârtii din Europa, care aparține de stațiunea elvețiană Les Crosets. Totuși, cea mai solicitantă zonă, cu cele mai multe pârtii adresate doar experților, este Hauts-Forts, însă indiferent de nivel sau de pârtia aleasă, prudența este oricând recomandată.

Distracție fără margini și petreceri memorabile

Avoriaz este una dintre cele mai vibrante stațiuni de schi din regiunea Portes du Soleil, plină de oportunități atât în materie de pârtii, cât și de destinderea de după. De altfel, francezii sunt cei care au pus bazele faimoaselor petreceri après-ski, unde închiderea pârtiilor nu înseamnă niciodată și finalul zilei. Ci dimpotrivă. Muzică, dans, mâncare și băutură, toate însoțite de voie bună, iată rețeta perfectă pentru a încheia cu adevărat o zi cu succes în vacanță.

Puburile din zonă răsună pe ritmuri dinamice, iar cocktailurile colorate sunt accesoriul perfect pentru seri pline de energie, antrenament pentru o nouă zi pe pârtie, când o poți lua de la capăt. De asemenea, prin programul Snow Mission Avoriaz 2020, ai la dispoziție și câteva evenimente private opționale impresionante, care te invită la Anjunabeats elevations ca să te bucuri de 5 zile de muzică electronică de la un label legendar, precum și două petreceri în stil fresh, printre care Igloo Dinner Party și Aquariaz Aquapartye

de Geanina Ichim

sursa foto: https://www.avoriaz.com/

