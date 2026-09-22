Muncitorii își riscă viața din cauza blaturilor moderne din quartz compozit din bucătării

Blaturile de bucătărie din piatră compozită, apreciate pentru designul modern și paleta variată de culori, ascund un pericol grav: riscul pentru sănătatea muncitorilor care le produc. Procesul de fabricare și prelucrare eliberează particule de silicați, responsabile pentru o afecțiune pulmonară gravă numită silicoză, potrivit Beobachter, parte a grupului Ringier.

Ce este piatra compozită?

Blaturile din compozit de cuarț sunt realizate din cel puțin 90% cuarțit măcinat, combinat cu rășini sintetice și pigmenți de culoare. Materialul se remarcă prin rezistență și aspect estetic, însă prelucrarea sa implică riscuri majore. În timpul procesului de tăiere, șlefuire și lustruire, se eliberează praf microscopic ce conține silicați, care, odată inhalat, poate provoca silicoză și alte boli grave.

Impactul asupra sănătății muncitorilor

Lucrătorii din industrie sunt cei mai expuși, dar și meșterii care montează aceste blaturi pot fi afectați. Silicoza, cunoscută anterior ca „boala minerilor”, este o formă de pneumoconioză ce poate evolua rapid spre fibroză pulmonară, cancer pulmonar sau BPOC (boală pulmonară obstructivă cronică).

Studiul publicat în august 2026 în „Journal of the American Medical Association” arată că, între 2019 și 12 august 2026, în California au fost confirmate 592 de cazuri de silicoză, dintre care 65 au necesitat transplanturi pulmonare, iar 31 s-au soldat cu decese.

Cazuri alarmante în California

Un incident tragic a declanșat cercetările: moartea unui muncitor care s-a îmbolnăvit la 32 de ani și a decedat la 38. Autorii studiului subliniază că persoanele afectate erau tineri expuși pentru perioade relativ scurte la praful de cuarțit. Severitatea bolii și progresia rapidă au fost surprinzătoare, mai ales prin asocierea cu tuberculoză și boli autoimune.

Între 12 și 27 august 2026, alte 43 de victime ale silicozei au fost raportate în California, conform unui site interactiv al Departamentului de Sănătate. În ciuda măsurilor adoptate de stat, inclusiv reglementări industriale mai stricte începând din 2023, riscurile persistă.

„Reducerea prafului de silice este posibilă prin ventilație specializată și unelte cu apă, dar costurile sunt ridicate, iar pericolul nu poate fi eliminat complet”, avertizează autorii studiului.

Interdicție în Australia

Australia este prima țară care a luat măsuri drastice. Începând cu 2024, comerțul, prelucrarea și instalarea pietrei artificiale au fost interzise. Decizia vine ca răspuns la numărul tot mai mare de cazuri de silicoză în rândul lucrătorilor din acest sector.