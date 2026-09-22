Blocul care a explodat în Rahova intră în reparații, la aproape un an de la explozie: cum își pot recupera locatarii bunurile din apartamente

Lucrările de punere în siguranță la blocul din Rahova, grav afectat de explozia din octombrie 2025, au început oficial, conform unui anunț făcut de Primăria Capitalei. Constructorul a finalizat organizarea de șantier, iar echipamentele și materialele necesare sunt deja la fața locului, informează Buletin de București.

Se vor monta 480 de „popi”

Prima etapă a intervenției presupune montarea a 480 de stâlpi de susținere, cunoscuți drept „popi”. Potrivit Primăriei Capitalei, această operațiune va dura aproximativ 10 zile. În acest timp, vor fi aduse și o macara, alături de un utilaj de mari dimensiuni, destinat demolării controlate a etajelor superioare ale imobilului.

„De mâine-dimineață începe montarea popilor pe casa scării, conform proiectului tehnic. Toți muncitorii vor avea camere video corporale, iar imaginile se descarcă la două ore și jumătate. Popirea va dura 10 zile. În tot acest timp, vor fi aduse la fața locului o macara și o foarfecă uriașă care va începe «ciupirea» blocului afectat de explozie de sus, de la etajele superioare, în jos”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului București.

Apartamentele situate deasupra etajului 5, cel mai afectat de explozie, vor fi demolate complet. Locatarii vor avea posibilitatea de a-și recupera unele bunuri de valoare din moloz, în condiții controlate. Pentru celelalte etaje, locatarii vor intra etapizat în apartamente, sub stricta supraveghere a echipelor specializate și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), pentru a-și recupera documente, haine sau alte obiecte mici. Mobilierul sau alte bunuri voluminoase nu vor putea fi recuperate.

Monitorizare prin senzori și garanții pentru vecini

Pentru a minimiza riscurile și a evita eventualele conflicte cu locatarii imobilelor vecine, primarul general, Ciprian Ciucu, a dispus, încă din august 2026, instalarea unor senzori în fisurile apartamentelor din apropierea zonei de intervenție. Acești senzori vor monitoriza orice modificare structurală.

„Dacă cineva va constata că o crăpătură s-a mărit, din cauza lucrărilor, să ne poată cere despăgubiri nouă, celor care am antamat această lucrare. Dacă crăpăturile nu există sau dacă nu vor crește, noi să ne putem proteja în instanță și să demonstrăm că nu vom avea nimic de plătit ca primărie către acele imobile”, a explicat edilul într-o declarație din 7 august 2026.

Durata lucrărilor și sprijinul pentru locatari

Punerea în siguranță a imobilului din Rahova este estimată să dureze aproximativ 50 de zile. În cazul unor întârzieri, locatarii afectați vor continua să primească sprijin financiar pentru plata chiriei, măsură prelungită de Consiliul General până în noiembrie 2027.

Primarul general a mai precizat că fondurile pentru reconstrucția clădirii vor proveni din bugetul local sau cel de stat.

Contextul exploziei din Rahova

Explozia devastatoare din 17 octombrie 2025 a avut consecințe tragice: patru persoane și-au pierdut viața, iar mai multe au fost rănite. Blocul afectat, precum și imobilele vecine au suferit pagube semnificative, iar locatarii au fost evacuați de urgență. După aproape un an de la incident, lucrările de reconstrucție și punere în siguranță marchează un pas important spre normalitate pentru comunitatea locală.