Un motociclist de 21 de ani din Tulcea a fost prins de polițiști cu 177 km/h pe DN 22B, Șoseaua Dig Brăila-Galați. Tânărul a primit o amendă de 1.946,25 de lei, conform Obiectiv Vocea Brăilei.

Un motociclist din Tulcea a fost prins circulând cu aproape 180 km/h pe Șoseaua Dig Brăila-Galați. Polițiștii rutieri l-au depistat în dimineața zilei de 18 septembrie, în jurul orei 08:50.

Tânărul, în vârstă de 21 de ani, conducea o motocicletă pe DN 22B cu 177 km/h, depășind cu mai mult de 70 km/h limita maximă de viteză admisă pe acel sector de drum.

Pentru viteza înregistrată, motociclistul a fost sancționat și a rămas fără dreptul de a conduce pentru patru luni.

„Pentru abaterea constatată, polițiștii au dispus sancționarea conducătorului motocicletei, în conformitate cu O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu amendă în cuantum de 1.946,25 lei, precum și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile”, au transmis reprezentanții IPJ Brăila.

Astfel, motociclistul va fi pieton timp de 120 de zile, pe lângă amenda de aproape 2.000 de lei.

Acțiunea polițiștilor face parte din activitățile desfășurate în cadrul proiectului ROADPOL Safety Days, prin care sunt intensificate controalele pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze ale accidentelor rutiere.