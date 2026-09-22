Fenomenul El Niño schimbă radical vacanțele de iarnă în 2026 și 2027. Destinațiile ideale și zonele cu risc crescut de vreme extremă

Dacă plănuiești să evadezi din vremea mohorâtă din această iarnă către destinații calde și însorite, prognoza meteo necesită o atenție mult mai mare decât de obicei. După o perioadă marcată de valuri de căldură extremă și secetă, efectele fenomenului climatic El Niño continuă să se facă simțite pe tot parcursul sezonului rece, influențând condițiile meteorologice din marile centre turistice ale lumii.

Pentru turiști, acest lucru nu înseamnă pur și simplu că toate destinațiile vor deveni mai calde. În funcție de regiunea aleasă, El Niño poate crește semnificativ probabilitatea de secetă, incendii de vegetație sau ploi torențiale, relatează publicația britanică Daily Mail.

Totuși, în anumite colțuri ale lumii, condițiile vor fi chiar mai favorabile decât în anii obișnuiți.

Sud-estul Asiei: risc de secetă în Bali și vreme însorită în Thailanda

Situația din Indonezia oferă un exemplu clar al modului în care El Niño modifică clima regională. Agenția națională de meteorologie a avertizat asupra unui sezon uscat mai lung și mai sever în zone extrem de populare precum insula Bali.

Deși vremea fără precipitații poate părea atractivă pentru plajă, seceta prelungită aduce lipsuri de apă și risc crescut de incendii.

În insulele Sumatra și Kalimantan din Borneo, incendiile de vegetație produc fum care afectează calitatea aerului în regiuni extinse, inclusiv în Singapore sau Kuala Lumpur. Pentru cei care își doresc o vacanță lipsită de griji în Asia de Sud-Est, opțiuni mai sigure în această perioadă sunt sudul Thailandei, în special zona Phuket, și sudul Vietnamului, unde reducerea precipitațiilor favorizează zilele însorite.

Australia și Noua Zeelandă: pericol de incendii și temperaturi mari în oceane

Iarna din emisfera nordică coincide cu vara australă, fiind perioada tradițională în care turiștii călătoresc în Australia și Noua Zeelandă. Istoric însă, El Niño aduce precipitații reduse în estul Australiei, temperaturi foarte ridicate și risc sporit de incendii în sud-est. Verificarea condițiilor locale devine esențială pentru cei care planifică trasee lungi cu mașina.

Temperaturile neobișnuit de ridicate ale apei mării pot afecta Marea Barieră de Corali, provocând albirea acestora și modificând experiența iubitorilor de scufundări.

În Noua Zeelandă, vizitatorii se pot aștepta la vânturi puternice și persistente. În timp ce coasta de vest va avea parte de precipitații mai abundente, regiunile Auckland, Hawke's Bay și Canterbury se vor confrunta cu riscuri crescute de secetă.

Caraibele devin opțiunea ideală, în timp ce America de Sud se confruntă cu ploi

În regiunea Caraibelor, fenomenul El Niño aduce vești favorabile pentru turism. Acesta tinde să reducă activitatea uraganelor din Oceanul Atlantic prin crearea unor condiții atmosferice nefavorabile dezvoltării furtunilor tropicale. Astfel, insule precum Barbados, Antigua sau St. Lucia devin opțiuni excelente pentru vacanțele din timpul iernii.

În schimb, pe coasta Pacificului, tabloul meteorologic este diferit. El Niño aduce, de obicei, o iarnă mai umedă în sudul Statelor Unite, inclusiv în California, în timp ce regiunile nordice din Peru și Ecuador pot înregistra precipitații neobișnuit de abundente.

Africa, opțiunile existente pentru un safari reușit

În Africa sudică, El Niño aduce, de obicei, vreme uscată și însorită în țări precum Africa de Sud, Namibia și Botswana. Totuși, seceta prelungită poate pune presiune pe resursele de apă și pe vegetație, afectând vizibilitatea faunei sălbatice.

Pentru un safari reușit în această iarnă, Africa de Est reprezintă o alegere mai bună. Regiunile ecuatoriale din Kenya și Tanzania beneficiază de precipitații mai bogate în cadrul sezonului ploilor scurte, ceea ce transformă peisajele în spații verzi spectaculoase și atrage un număr mare de păsări migratoare.

Flexibilitatea și asigurările de călătorie, esențiale înainte de rezervare

Niciunul dintre aceste scenarii nu este garantat în proporție de 100%, deoarece El Niño modifică doar probabilitatea apariției anumitor condiții atmosferice, fără a oferi o prognoză exactă de la o zi la alta.