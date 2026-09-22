O femeie de 76 de ani din Olanda a rămas fără 35.000 de euro, bani pe care îi strânsese pentru copiii săi, după ce a căzut în capcana unor falși polițiști. Totul a început cu un telefon anonim și cu avertismentul că ar fi fost urmărită pe stradă. La scurt timp, un bărbat i-a bătut la ușă și a plecat cu toate economiile ei, relatează NU.nl.

Poliția olandeză a anunțat acum că a arestat un tânăr de 19 ani din Deventer, suspectat că ar fi fost implicat în înșelătorie. Acesta se află în arest, iar ancheta continuă.

Totul a început cu un telefon anonim de la poliție

Totul s-a întâmplat pe 23 iulie, în Kerkrade, un oraș din sud-estul Olandei. Femeia de 76 de ani a primit un apel de la un necunoscut, care s-a prezentat drept polițist, i-a spus că ar fi fost urmărită pe stradă și i-a cerut să închidă bine ferestrele și ușile casei. Povestea a fost construită astfel încât femeia să creadă că se află în pericol și că poliția încearcă să o protejeze. Interlocutorul a anunțat-o apoi că un reprezentant al poliției urma să vină la locuința ei pentru a ridica anumite bunuri.

La scurt timp după apel, un bărbat s-a prezentat la locuința femeii și i-a spus că este polițist. Acesta a întrebat-o unde își ține economiile și i-a cerut să i le încredințeze. Femeia i-a dat în total 35.000 de euro în numerar, bani pe care îi economisise pentru copiii ei. Bărbatul a plecat apoi cu banii.

Camerele de supraveghere l-au surprins pe suspect

Anchetatorii au avut însă un indiciu important: bărbatul fusese surprins clar de camerele de supraveghere. Poliția a publicat inițial imagini în care chipul suspectului era blurat și i-a acordat două săptămâni pentru a se prezenta singur la autorități. Acest lucru nu s-a întâmplat, așa că, pe 11 septembrie, poliția a publicat, atât pe site-ul instituției, cât și pe rețelele sociale, imaginile în care fața bărbatului putea fi văzută clar.

Vineri, 18 septembrie, polițiștii au arestat în Deventer un tânăr de 19 ani, suspectat în cazul înșelătoriei. El a fost plasat în arest pentru continuarea cercetărilor și urmează să fie prezentat miercuri, 23 septembrie, unui judecător de instrucție. Poliția nu a precizat, în informațiile făcute publice până acum, dacă cei 35.000 de euro au fost recuperați și, ulterior arestării, a șters imaginile făcute publice.

Cum funcționează metoda „falsului oficial” și cum sunt convinse victimele să-și dea economiile

Autoritățile olandeze atrag din nou atenția asupra înșelătoriilor în care infractorii se prezintă drept polițiști, angajați ai băncilor sau reprezentanți ai serviciilor de îngrijire. Metoda se bazează, de regulă, pe inducerea unei stări de teamă și pe convingerea victimei că banii sau obiectele de valoare trebuie predate pentru a fi puse „în siguranță”.