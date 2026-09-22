Reputatul regizor Na Hong-Jin, care a marcat cinematografia coreeană prin povești imersive și regie magistrală, revine în atenția publicului cu cel mai ambițios proiect al său de până acum, filmul „Hope: Atacul final”.

Odată cu selecția oficială a filmului în competiția de anul aceasta a Festivalului de Film de la Cannes, Na Hong-Jin stabilește o performanță istorică: toate filmele sale au fost invitate în cadrul prestigiosului festival din Franța.

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, filmul „Hope: Atacul Final” al lui Na Hong-Jin este cea mai scumpă producție realizată vreodată în Coreea, bugetul fiind de 50 de milioane de dolari.

Acțiunea din „Hope: Atacul final” este plasată în Hope Harbor, un oraș de coastă izolat din apropierea Zonei Demilitarizate. În timp ce ajutoarele au fost redirecționate pentru a stinge incendii de pădure, iar toate comunicațiile din oraș au fost întrerupte, șeful de poliție și ajutorul său sunt singurii care trebuie să se ocupe de siguranța rezidenților.

După un atac fulgerător și complet debusolant, polițiștii împreună cu o mâna de localnici curajoși pornesc pe urmele fiarei în munți, dar se trezesc vânați la rândul lor. Ceea ce începe din ignoranță sădește sămânța dezastrului, escaladând prin conflicte umane într-o tragedie de proporții cosmice.

„Hope: Atacul final” reunește o echipă tehnică de elită, iar producția se remarcă printr-o logistică impresionantă și locații spectaculoase. Scenograful Lee Hwokyoung a integrat peisaje diverse din România, alături de regiuni din Coreea de Sud, pentru a crea universul captivant din Hope Harbor.

Coordonatorul de cascadorii, Yoo Sang Seob, a orchestrat secvențe complexe pe teritoriul românesc, printre care o urmărire spectaculoasă pe cai în pădurile montane din România, urmăriri cu mașini și prăbușirea unui camion-cisternă.

Directorul de imagine Hong Kyung-pyo a colaborat cu echipa XM2, cunoscută pentru francizele „007” și „Mission: Impossible”. Folosind camere pe fir și sisteme de glisare ce ating 200 km/h, filmul este realizat aproape în totalitate fără scene nocturne, bazându-se exclusiv pe dinamica luminii naturale.

Muzica este semnată de Michael Abels și a fost înregistrată la celebra Synchron Stage din Viena cu o orchestră formată din 70 de instrumentiști.