Casele prefabricate din China atrag atenția cumpărătorilor care caută o alternativă mai ieftină la locuințele clasice. Un cumpărător susține că o astfel de unitate l-a costat aproximativ 27.000 de dolari cu transport și taxe incluse, deși prețul inițial era de 12.000 de dolari. Experiența prezentată pe YouTube arată însă că prețul mai mic poate veni și cu probleme serioase.

Cum arată o casă prefabricată din China după șase luni

Canalul de YouTube Heads of Estate & Renovation a urmărit achiziția unei mici case prefabricate produse în China. Autorii proiectului au revenit la locuință la un an după instalare pentru a arăta cum s-a comportat aceasta în viața de zi cu zi.

Casa este transportată din China în formă asamblată, asemănătoare unui container. După livrare, aceasta este amplasată și transformată într-un spațiu de locuit cu bucătărie, baie, living și dormitoare. Deși videoclipul a primit titlul „Am cumpărat o casă mică și ieftină tip container din China... și este grozavă”, autorii au prezentat și problemele cu care s-au confruntat, scrie publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Potrivit relatării lor, după șase luni, a fost descoperit azbest în casa livrată și s-a constatat că acoperișul avea infiltrații. În ciuda acestor probleme, autorii proiectului consideră acest tip de construcție drept una dintre posibilele alternative la locuințele clasice, precizând însă că nu este potrivită pentru toată lumea.

De la 12.000 la 27.000 de dolari pentru o casă

Videoclipul a generat zeci de comentarii în care mai mulți utilizatori și-au împărtășit propriile experiențe. Unul dintre aceștia a spus că a cumpărat direct de la producător patru astfel de unități pentru un complex destinat familiilor din Statele Unite. Două dintre case aveau câte două dormitoare, iar celelalte două aveau câte trei dormitoare.

„Fiecare a costat aproximativ 12.000 de dolari, iar cu transportul din China și toate taxele, aproximativ 27.000 de dolari pe unitate”, a scris acesta. Potrivit calculelor sale, transportul și taxele au crescut costul cu aproximativ 15.000 de dolari pentru fiecare locuință. Sumele în euro prezentate de Blic au fost de aproximativ 10.665 de euro pentru unitatea propriu-zisă și 24.000 de euro pentru costul total.

Același utilizator susține că a văzut astfel de locuințe oferite de distribuitori americani la prețuri cuprinse între 80.000 și chiar 185.000 de dolari. „Am economisit zeci de mii de dolari cumpărând direct de la producător”, a afirmat el.

E vorba despre experiența unui cumpărător prezentată într-un comentariu, astfel că aceste sume nu trebuie considerate un tarif general pentru toate casele prefabricate din China.

O parte dintre cei care au urmărit videoclipul consideră că astfel de construcții ar putea fi interesante pentru persoanele care nu își permit cu ușurință o casă clasică sau care plătesc chirii mari. Un utilizator a apreciat că astfel de locuințe ar putea oferi siguranță persoanelor care trăiesc în corturi sau în mașini.