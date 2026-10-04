O româncă face afaceri de 5.000.000 de euro cu apa termală din Băile Felix: creștere de 23 de ori în cinci ani

Apa termală de la Băile Felix, folosită de zeci de ani în tratamente balneare, a devenit și baza unui business românesc de produse pentru îngrijirea pielii. Synergy Therm a pornit de la ideea de a transforma această resursă într-un ingredient pentru produse cosmetice și dermatocosmetice, scrie profit.ro.

Cofondatoarea Synergy Therm, Anca Banov-Pojoca, a pornit de la ideea de a transforma apa termală din Băile Felix într-un ingredient central pentru un brand românesc de cosmetice. Compania produce în fabrica proprie din Sântion, Bihor, la câțiva kilometri de Băile Felix.

Primele produse au fost un spray cu apă termală pentru îngrijirea gurii, urmate de produse pentru îngrijirea pielii. Portofoliul s-a extins treptat, iar apa termală din Băile Felix a devenit elementul de diferențiere al companiei într-o piață dominată de branduri internaționale.

Finanțarea inițială a venit exclusiv din banii fondatorilor. Compania a investit în formule, testări, documentație și proceduri de conformitate, iar pentru distribuție a ales să crească mai întâi online. După ce s-a format cererea din partea consumatorilor, Synergy Therm a intrat mai puternic în marile rețele de retail.

Synergy Therm SRL a avut în 2020 o cifră de afaceri de 849.000 de lei, iar în 2025 a ajuns la 19,4 milioane de lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 23 de ori în cinci ani. La nivel de grup, compania raportează în prezent afaceri de peste 5 milioane de euro.

Firma este deja prezentă pe piețe din Europa și în Statele Unite și pregătește accelerarea exporturilor. Anca Banov-Pojoca spune că internaționalizarea presupune câștigarea din nou a încrederii consumatorilor în fiecare piață, inclusiv prin explicarea originii și specificului apei termale din Băile Felix.