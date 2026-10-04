Cheloo a vorbit despre viața lui la Breaza și decizia de a părăsi Bucureștiul, pe care a demarat-o încă din 2007. Artistul de la Paraziții a explicat de ce refuză traiul la bloc.

Cheloo, pe numele său real Cătălin Ștefan Ion, a vorbit deschis despre modul în care i s-a schimbat viața de când a ales să lase în urmă agitația din Capitală. Membrul trupei Paraziții a mărturisit că decizia de a locui la curte a fost una dintre cele mai bune alegeri pe care le-a făcut.

Concurentul de la Asia Express a explicat că procesul său de „retragere” din haosul urban a început încă din anul 2007, când a preferat intimitatea și ritmul liniștit pe care i-l oferă localitatea prahoveană Breaza.

Ce spune Cheloo despre viața la Breaza

Departe de străzile aglomerate ale Bucureștiului, Cheloo a găsit la Breaza un mediu curat și un stil de viață independent, la care nu ar mai fi dispus să renunțe sub nicio formă. El exclude posibilitatea de a se reacomoda vreodată cu viața dintr-un apartament de bloc.

„Pot să zic că am început «retragerea» în anul 2007. Păi fix asta, plus aer curat, o altă frecvență... Nu cred că aș putea să mă mai întorc la bloc și n-aș vrea să mă mai întorc niciodată la București”, a mărturisit Cheloo pentru okmagazine.ro.

Stilul de viață ales la Breaza include și mici activități gospodărești. Întrebat dacă își pune o roșie în curte, artistul a oferit un răspuns, încercând să nu își promoveze această latură pentru a păstra imaginea cu care s-a afirmat pe scenă.

„Da, îmi mai pun, am tot ce-mi trebuie. Dar nu spun asta, că nu mai sunt cool”(râde) a precizat el pentru sursa menționată.

De ce nu își expune Cheloo familia

Întrebat dacă ar participa la un reality show alături de copiii săi, membrul trupei Paraziții a respins ferm ideea, subliniind că dorește să păstreze o distanță clară între cariera publică și intimitatea celor dragi.

„Nu, putem să facem alte lucruri împreună. Dar de-obicei eu nu vorbesc despre familia mea. Sunt de modă veche și consider că rolul bărbatului este să-și protejeze familia pe care și-o întemeiază. Plus că eu nu postez nimic despre ai mei, niciodată!”, a explicat cântărețul pentru okmagazine.ro.

Cum se raportează Cheloo la tehnologie

Cheloo a recunoscut că este complet deconectat de la facilitățile tehnologice moderne. Artistul evită plățile digitale și aplicațiile mobile. Singura excepție a fost aplicația de traducere folosită la Asia Express pentru a se înțelege cu localnicii.