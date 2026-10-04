- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Cheloo a vorbit despre viața lui la Breaza și decizia de a părăsi Bucureștiul, pe care a demarat-o încă din 2007. Artistul de la Paraziții a explicat de ce refuză traiul la bloc.
Cuprins:
Cheloo, pe numele său real Cătălin Ștefan Ion, a vorbit deschis despre modul în care i s-a schimbat viața de când a ales să lase în urmă agitația din Capitală. Membrul trupei Paraziții a mărturisit că decizia de a locui la curte a fost una dintre cele mai bune alegeri pe care le-a făcut.
Concurentul de la Asia Express a explicat că procesul său de „retragere” din haosul urban a început încă din anul 2007, când a preferat intimitatea și ritmul liniștit pe care i-l oferă localitatea prahoveană Breaza.
Departe de străzile aglomerate ale Bucureștiului, Cheloo a găsit la Breaza un mediu curat și un stil de viață independent, la care nu ar mai fi dispus să renunțe sub nicio formă. El exclude posibilitatea de a se reacomoda vreodată cu viața dintr-un apartament de bloc.
„Pot să zic că am început «retragerea» în anul 2007. Păi fix asta, plus aer curat, o altă frecvență... Nu cred că aș putea să mă mai întorc la bloc și n-aș vrea să mă mai întorc niciodată la București”, a mărturisit Cheloo pentru okmagazine.ro.
Stilul de viață ales la Breaza include și mici activități gospodărești. Întrebat dacă își pune o roșie în curte, artistul a oferit un răspuns, încercând să nu își promoveze această latură pentru a păstra imaginea cu care s-a afirmat pe scenă.
„Da, îmi mai pun, am tot ce-mi trebuie. Dar nu spun asta, că nu mai sunt cool”(râde) a precizat el pentru sursa menționată.
Întrebat dacă ar participa la un reality show alături de copiii săi, membrul trupei Paraziții a respins ferm ideea, subliniind că dorește să păstreze o distanță clară între cariera publică și intimitatea celor dragi.
„Nu, putem să facem alte lucruri împreună. Dar de-obicei eu nu vorbesc despre familia mea. Sunt de modă veche și consider că rolul bărbatului este să-și protejeze familia pe care și-o întemeiază. Plus că eu nu postez nimic despre ai mei, niciodată!”, a explicat cântărețul pentru okmagazine.ro.
Cheloo a recunoscut că este complet deconectat de la facilitățile tehnologice moderne. Artistul evită plățile digitale și aplicațiile mobile. Singura excepție a fost aplicația de traducere folosită la Asia Express pentru a se înțelege cu localnicii.
„Eu nu sunt în stare să-mi instalez o aplicație. Am avut un an de zile un telefon care m-a chinuit, nici cu parolele bune nu reușeam să-mi instalez o aplicație. Imaginează-ți că eu am încercat de trei ori în viață să fac o plată cu cardul! Din punctul acesta de vedere, sunt medieval. În general, nu mă deranjează că nu mă descurc cu tehnologia. Mă deranjează doar atunci când am nevoie, când nu pot comanda nici taxi, nici nimic, dacă nu am o aplicație pe telefon. În «Asia Express», în schimb, aplicația de Google Translate și-a făcut treaba, de mă uitam: «Bă, ești nebun? Ne-am înțeles cu un uzbec!»”, a povestit artistul pentru okmagazine.ro.